En 22-åring fra Romania er i Vestfold tingrett dømt til syv års ubetinget fengsel, samt til å betale fornærmede 250.000 kroner i oppreisningserstatning. Bakgrunnen er en overfallsvoldtekt på Sem i Vestfold i mars i år.

Dommen er ni måneder strengere enn påstanden fra aktor, statsadvokat Mari Gjersøe.

Forsvarsadvokat Robert Wagner sier at 22-åringen alt har bestemt seg for å anke dommen inn for Agder lagmannsrett.

– Han mener dommen er alt for streng, sier Wagner.

Torunn Haug, som er bistandsadvokat for fornærmede, sier at hennes klient er fornøyd med dommen.

– Min klient er fornøyd med at hennes forklaring ble lagt til grunn der det var ulike forklaringer om hendelsesforløpet. Hun er også ellers tilfreds med dommen, sier Haug.

Ruset seg før voldtekten

22-åringen kom fra Romania i januar. Han flyttet inn hos søsteren på Sem, mens han livnærte seg i Norge som maler.

I tingretten forklarte han at han drakk noen øl før han dro på byen sammen med noen kamerater den aktuelle dagen.

– På puben drakk jeg 3/4 flaske whisky og snortet tre striper kokain i løpet av en time. Etterpå dro jeg hjem, skiftet klær og dro ut på joggetur, forklarte tiltalte om opptakten til voldtekten.

Etter at tingretten hadde hørt hans søsters vitnemål, skriver sorenskriver Jørn Holme i dommen at retten ikke tror at tiltalte hadde ruset seg så kraftig før han la ut på en joggetur, og at han bruker rus som en unnskyldning for det grove overgrepet.

«Tiltalte utøvet til dels grov vold gjennom 10 minutter mot et tilfeldig og sårbart offer som han påtraff under sin joggetur», slår dommen fast.

Da kvinnen forklarte seg i retten, fortalte hun at hun minst tre ganger hadde trodd at hun holdt på å besvime. Hele tiden hadde 22-åringen holdt henne med et kvelertak rundt halsen, og han klemte hardere til når kvinnen kjempet for å komme seg løs.

– Det er kort vei fra bevisstløshet til det å dø. Jeg tenkte at jeg måtte kjempe det jeg kunne, men også at jeg måtte overleve, forklarte kvinnen.

Felt av DNA-bevis

26. mars, bare to dager etter voldtekten, fikk politiet en fullstendig DNA-profil fra åstedet. Dagen etter ble denne sendt ut gjennom Interpol til Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan.

Seks dager senere fikk Kripos beskjed fra Romania om DNA-treff der, og fire timer senere var tiltalte pågrepet hjemme hos sin søster.

«Retten finner ingen formildende omstendigheter i saken, med unntak av at tiltalte etter hvert erkjente forholdet, da han var blitt kjent med de tunge DNA-bevisene i saken», sier dommen i tingretten.

Mannen fikk derfor en strafferabatt på åtte måneder av tingretten, litt mindre enn ti prosent av totalen, på grunn av hans begrensede tilståelse, slik at dommen til slutt ble ubetinget fengsel i syv år.