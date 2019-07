Solberg til Karibia for å fiske stemmer til FNs sikkerhetsråd

– Det er klart at dette er en av de tingene vi alltid snakker om når vi møter andre land. Og noen av disse landene har signalisert støtte til oss tidligere. Andre har ikke, så valgkamp er det alltid, sier Erna Solberg før hun gjør seg klar for reisen til øystaten St. Lucia onsdag.

Det er lagt opp til en rekke bilaterale møter med de forskjellige karibiske landene under besøket. Norge kjenner dessuten noen av dem godt allerede i forskjellige FN-sammenhenger.

Ulovlig fiske

St. Lucia ligger rett nord for Barbados og St. Vincent i Det karibisk hav. De har nettopp overtatt formannskapet før toppmøtet i Caribbean Community (CARICOM) denne uken.

Den norske statsministeren er invitert som leder for gruppen for FNs bærekraftsmål og det internasjonale havpanelet. Hovedinnlegget til Solberg handler om Norges arbeid med hav og klima.

– Vi har felles mål. Akkurat som klima og atmosfæren rundt oss er et felles gode, så er også havene et felles gode. Problemene disse statene opplever, er også problem vi opplever. Dette er land som har stemmer i FN på lik linje med alle oss andre ved at de deltar i arbeidet med å skape resolusjoner. Vi opplever at vi traff en streng hos disse landene, sier Solberg om samarbeidet om havpanelet.

Norges arbeid for å få bukt med ulovlig fiske er blant sakene som har vekket interesse. Flere av landene sliter med ulovlig fiske og mafiavirksomhet i bransjen.

Venezuela

Situasjonen i De karibiske samarbeidslandene er preget av uroen i Venezuela i Sør-Amerika. Norge har markert seg med sin rolle med å legge til rette for samtaler mellom Maduro-regjeringen og opposisjonen i landet.

– De er nær på Venezuela og hele regionen er opptatt av utfordringene knyttet til utvikling og til sikkerhet og også situasjonen med flyktninger, sier Erna Solberg.

Venezuela som tradisjonelt har vært en tung økonomisk aktør i regionen, er nå blitt et problem.

– De vil selvfølgelig gjerne høre hva vi vet og hva vi ikke vet. Og de vil gjerne si sine synspunkter på situasjonen i regionen.

Så langt har norske myndigheter vært vertskap for to runder med samtaler for regjeringen og opposisjonen i Venezuela. Ifølge nyhetsbyrået AP blir det muligens nye forhandlinger på Barbados, men det gjenstår for partene å bekrefte sin deltagelse. Det er Norge som eventuelt bestemmer hvor det skal skje.