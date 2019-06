Torsdag denne uken skal planene om nye sykehus i Oslo avgjøres i styremøtet til Helse Sør-Øst.

Bare to dager før melder de ansatte ved Oslo Universitetssykehus (OUS) i en epost til styret at de ikke har tillit til administrerende direktør Bjørn Erikstein.

Brevet er undertegnet av foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere andre organisasjoner som representerer nesten alle de 20.000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS).

«Kan ikke stille seg bak ledelsens forslag»

I brevet, som Aftenposten har fått lese, skriver de at «organisasjonene har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den fremtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus».

«Organisasjonene kan ikke stille seg bak ledelsens løsningsforslag for utviklingen av sykehuset, og har bedt om at prosessen stanses, og at det utarbeides et bedre beslutningsgrunnlag som har støtte blant ansatte i sykehuset og de berørte fagmiljøene», står det i brevet.

Videre skriver de at sykehusplanene «vil være avgjørende for organiseringen av sykehuset i flere tiår fremover, og organisasjonene anser det som avgjørende at løsningen har støtte blant sykehusets mer enn 20.000 ansatte».

Uro i lang tid

Det har lenge vært uro rundt planene om nye sykehus i Oslo. Ullevål sykehus er planlagt nedlagt, og det skal i stedet bygges et nytt sykehus på Aker og ett på Gaustad i forlengelse av Rikshospitalet.

Men flere fagansatte har uttrykt bekymring for at pasientbehandlingen ikke vil bli like god med den nye organiseringen. Dette gjelder særlig for akuttavdelingene, fødeavdelingene og psykiatri.

Tillitsvalgte og fagansatte mener at ledelsen ved OUS ikke lytter til deres faglige innspill om hva som skjer når avdelingene ved Ullevål skal splittes opp og flyttes til Gaustad og Aker.

Senest i begynnelsen av juni skrev Aftenposten om at en arbeidsgruppe på 13 ledende fagpersoner i akuttmiljøet ved Ullevål og Rikshospitalet fikk en bestilling av ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS): Vurdere tryggheten for at akuttavdelingen på de nye sykehusene blir forsvarlig. Arbeidsgruppen kunne ikke bekrefte at behandlingen av akuttpasienter ved de nye sykehusene vil bli like trygg som i dag, konkluderer de i sin evaluering.

Sykehusledelsen hadde imidlertid skrevet sin egen rapport om samme tema – etter at de mottok arbeidsgruppens rapport. Ledelsen mener selv at de har tatt hensyn til akuttmiljøets innspill. De tok med noen justeringer basert på innspill fra de ansatte, blant annet om antall pasienter som skal tilhøre nye Gaustad sykehus. Akuttmiljøet er imidlertid ikke enig i at ledelsen tok hensyn til noen av deres viktigste konklusjoner.

Fakta: Dette er saken I 2016 vedtok styret i det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Det skal delvis finansieres gjennom å selge dagens sykehustomt på Ullevål for et milliardbeløp. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H). Planene har møtt kraftig kritikk både fra ansattrepresentanter og ulike fagmiljøer. I januar vedtok Helse Sør-Østs styre derfor «å belyse» Ullevål som alternativ plassering. Denne skal styrebehandles 20. juni. Utbyggingen av Oslo universitetssykehus får en samlet kostnadsramme på rundt 50 milliarder kroner, ifølge anslag. Stortinget skal etter planen ta stilling til lånesøknad til utbyggingen allerede til høsten.

– Tynnslitt tillit

Denne rapporten, og ledelsens håndtering av den, var dråpen som fikk begeret til å renne over, ifølge Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt for legene ved OUS.

– Tilliten vår til administrerende direktør Bjørn Erikstein er blitt tynnslitt de siste årene. Vi synes ledelsen har håndtert dialogen med tillitsvalgte og fagmiljøene på en kritikkverdig måte over lang tid. Det handler om avgjørelser som blir tatt uten å involvere tillitsvalgte og fagledere og om raske endringer i planene som vi ikke har fått innsyn i, sier Bredeli.

Aftenposten har så langt tirsdag kveld ikke har fått en kommentar fra OUS.