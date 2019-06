(Adresseavisen): Valget av ny styreleder i arbeiderbevegelsens høyborg i Trondheim ble en skikkelig thriller bak lukkede gjennomsiktige dører.

Etter at Adresseavisen i forrige uke skrev at valgkomiteen i AØF innstilte Trond Giske som ny styreleder i foreningen som eier Folkets Hus, ble det noen dager senere varslet benkeforslag mot Ap-profilen til fordel for sittende styreleder Tore Helgesen.