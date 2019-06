Neste bystyremøte er 4. september. Johansen beklager overfor de berørte og understreker at tilbakebetalingen vil bli gjort med renter.

– Men vi var i god tro, vi søkte råd hos Finansdepartementet, og der fikk vi beskjed om at tidsfristen for utskriving av eiendomsskatt ikke var over. Men de tok feil, det gjorde vi også, men nå ordner vi opp i dette, sier Johansen (Ap) til TV 2.

3.400 privatpersoner gikk til gruppesøksmål mot Oslo kommune på grunn av eiendomsskatten som ble innført i 2016. De mener skatten ble skrevet ut for sent, og at kommunen ikke kunne ha så høyt bunnfradrag at så mange blir fritatt.

Høyesterett konkluderte tirsdag med at kommunen ikke overholdt fristen i eiendomsskatteloven, som i dette tilfellet var 1. mars, og at vedtaket om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 dermed er ugyldig. Retten slo imidlertid fast at bunnfradraget på 4 millioner kroner var lovlig.

Byrådet mener det ikke er rimelig at kun de som deltok i søksmålet, skal få tilbakebetalt eiendomsskatt.

– Derfor har vi landet på å tilbakebetale eiendomsskatten for 2016 i sin helhet og vil foreslå dette for bystyret, sier finansbyråd Robert Steen.

Det betyr at 55.000 Oslo-borgere vil få tilbake penger.

Han sier kommunen allerede har avsatt 250 millioner kroner for å ta høyde for en eventuell tilbakebetaling. Dermed vil tilbakebetalingen ikke få noen direkte konsekvenser for resultatet i 2019.

Tilbakebetalingen vil skje etter kommunestyrevedtaket til høsten.