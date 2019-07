Fra snøen forsvinner fra marken, tar det ikke lang tid før blomstringen av multer begynner. Multene skal deretter modnes før det som gjerne blir omtalt som «viddens gull» blir synlig for bærplukkere landet over.

Men fjorårets høye temperaturer og tørke over lang tid kan mulig få betydning for sesongens oransje skatter.

– Det at det var tørt i fjor, kan ha betydning. En multeplante er flerårig, noe som vil si at grunnlaget for det som skal bli årets sesong, ble lagt i fjor. Det jeg kan tenke meg, kun ut fra kjennskap, er at om det har vært tørt, vil det kunne påvirke antall skudd året etter. Det kan gi mindre vekst, sier Inger Martinussen i NIBIO.

Snø kan gi dårlig start

Landet vårt er langstrakt og har flere lokale forskjeller. Det vil ha innvirkning på de ulike bærsesongene, understreker Martinussen.

I begynnelsen av juli kom det snø i enkelte fjellområder i Sør-Norge. Det kan ha vært uheldig for bærutviklingen i disse områdene.

– Om det har vært snø i fjellområdene i Sør-Norge mens multene sto i blomst, så er det uheldig. Det er fordi de skal pollineres, og da må det være insekter til stede. Det at det er kaldt under blomstringen, kan gi en dårlig start, men kaldt vær trenger ikke bety så mye, forklarer Martinussen.

NTB scanpix

Været påvirker

Hun mener likevel årets varierte sommervær kan gi en god bærutvikling.

– Slik utviklingen har vært nå, der det har vært greie temperaturer og regn innimellom, så vil det vært godt for utviklingen av bær. Det skal være litt regn og ikke for tørt mens bærene utvikler seg. Da går det vanligvis halvannen måned fra blomstring til modning, sier hun.

Årets sommervær har hatt innvirkning på ulike bærsesonger allerede. I fjor nærmet jordbærsesongen seg slutten allerede i midten av juli. Det er ikke tilfelle i år.

– Vi har en veldig fin sesong der bærene har fått lov til å utvikle seg langsomt. Jordbærene er allerede godt modnet, og det ser ut til at vi får en jordbærtopp neste uke. Litt sol de neste dagene vil føre til modning over hele landet, sier kommunikasjonssjef Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Mye god bær

Enkelte steder har også bringebærene meldt sin ankomst, men ifølge Byermoen er toppen ennå ikke nådd. Byermoen oppfordrer folk til å forsyne seg av bærfatene.

– I år skal det bli mye god bær gjennom store deler av sommeren, så jeg oppfordrer alle til å fråtse i bær som passer til alle måltider, sier Byermoen