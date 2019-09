Saken oppdateres.

Bevegelsene i fjellpartiet Veslemannen i Rauma har økt to til tre ganger fra onsdag kveld. Økningen kommer etter kraftige nedbørsmengder i natt. Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen.

Den nedre delen av det ustabile fjellpartiet beveger seg nå 40 centimeter i døgnet, mens bevegelsene er på 70 centimeter i døgnet i den øvre delen.

Seksjonsleder i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Harald Blikra, sier til NRK at dette er de klart største bevegelsene de har sett i nedre del av Veslemannen noen gang.

– Er det i dag Mannen raser?

– Det har vi lurt på i fem år. Så det er helt umulig å si, sier pressekontakten hos NVE til Aftenposten.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Stengt for togtrafikk

I en fersk dagsrapport som ble lagt ut på NVEs nettsider klokken 09 opplyses det om at sivilforsvaret har registrert mange steinsprang i forbindelse med at bevegelsene økte fra kl. 01:30 i natt.

De melder også om at det trolig vil komme mer nedbør utover dagen, men at det nå er nå 0 grader på Mannen noe som vil medføre at noe av nedbøren vil komme som snø.

De som bor i det rasutsatte området har vært evakuert siden fredag. Det skal være den 16. gangen de 11 personene som bor i det skredutsatte området er evakuert, ifølge VG.

Raumabanen er for øyeblikket stengt for all trafikk, etter anbefaling fra geologer.

Det er ventet en ny rapport klokken 18.

Terje Pedersen / NTB scanpix

16. evakuering

Det var i oktober 2014 at geologene først varslet at et skred ved Veslemannen bare var timer unna. Men raset kom aldri og beboerne fikk flytte tilbake. Det var bare starten.

at geologene først varslet at et skred ved Veslemannen bare var timer unna. Men raset kom aldri og beboerne fikk flytte tilbake. Det var bare starten. Rundt et år senere, i september 2015 , ble farenivået igjen hevet til rødt og evakuering ble iverksatt. Heller ikke da kom raset. Det samme skjedde også i august 2016 , to ganger i oktober 2017 og august 2018 .

, ble farenivået igjen hevet til rødt og evakuering ble iverksatt. Heller ikke da kom raset. Det samme skjedde også i , to ganger i og august . 12. september 2018 ble farenivået igjen hevet til rødt. Denne gangen gikk det et større ras i fjellet, som er regnet som det største siden 2014. I 2018 ble beboerne evakuert hele seks ganger.

ble farenivået igjen hevet til rødt. Denne gangen gikk det et større ras i fjellet, som er regnet som det største siden 2014. I 2018 ble beboerne evakuert hele seks ganger. 30. juni 2019 ble farenivet nok en gang hevet til rødt og 11 beboere ble evakuert. Det var første gang området ble evakuert så tidlig på sommeren. Vanligvis begynner ikke aktiviteten i fjellet før på sensommeren eller høsten.

ble farenivet nok en gang hevet til rødt og 11 beboere ble evakuert. Det var første gang området ble evakuert så tidlig på sommeren. Vanligvis begynner ikke aktiviteten i fjellet før på sensommeren eller høsten. Utover sommeren ble beboerne evakuert fire ganger. Sist gang var 13. august .

. Sist fredag, 30. august, ble beboerne ved Veslemannen evakuert for 16. gang. NVE håper dette blir den siste.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Liten, men svært aktiv

Veslemannen er en liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen.

Det rasfarlige partiet har et volum på 120.000 til 180.000 kubikkmeter – rundt 1 prosent av Mannens samlede volum.

Fjellet er 1294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Det er blitt kontinuerlig overvåket siden 2009.