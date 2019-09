Naboer fortsatt evakuert etter funn av eksplosiver i Stavanger

Ifølge Stavanger Aftenblad er årsaken til at de ikke får flytte hjem, at politiets bombegruppe fortsatt ikke er ferdige med å destruere og frakte bort sprengstoffet.

Til avisa opplyser operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sørvest politidistrikt at bombegruppen vil fortsette arbeidet med samme styrke søndag.

Naboene fra seks boliger har vært evakuert siden fredag morgen og bor på hotell.

Ifølge NRK kom politiet over våpnene ved en tilfeldighet. Politiet oppsøkte boligen etter at Mattilsynet var på adressen for å gjøre undersøkelser i forbindelse med meldinger om ulovlig dyrehold. Da mannen viste seg å ikke ville samarbeide, ble politiet kontaktet.

På stedet ble det gjort funn av store mengder eksplosiver, våpen og ammunisjon.

Mannens advokat sier at hans klient er våpensamler, og at de aller fleste våpnene er gamle og mange av dem ikke funksjonsdyktige.

71-åringen er siktet for ulovlig oppbevaring av våpen, ammunisjon og eksplosiver og erkjente fredag delvis skyld i Stavanger tingrett.

Politiet ba om varetektsfengsling grunnet fare for bevisforspillelse, noe retten ikke samtykket til. Mannen ble dermed løslatt fredag.