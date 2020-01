Undersøkelsene rundt brannårsaken er fortsatt ikke sluttført, men så langt tyder alt på at brannen skyldtes en elektrisk feil på en skotørker plassert i vaskerommet i husets første etasje, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding mandag.

Politiets krimteknikere og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal gjøre ytterligere undersøkelser og dessuten undersøke nye apparater av samme merke og modell for å for finne ut om det kan være en produksjonsfeil.