Full stans i togtrafikken vestover til langt på natt

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta.

Ved 18-tiden opplyser Bane Nor at det vil ta tid å rette feilen. De vil komme med en ny oppdatering om situasjonen klokken 3 natt til fredag.

Det sier pressevakt Liv Tone Otterhold i Bane Nor. Hun opplyser at forsinkelsene kommer av at et tog rev ned en kjøreledning på strekningen mellom Lysaker og Skøyen.

– Alle reisende må forvente forsinkelser. Vi anbefaler alle å kontakte sitt togselskap for informasjon om alternativ transport.

Kaos på Oslo S

På Norges største knutepunkt har det siden klokken 15 hopet seg opp med pendlere og andre passasjerer som ikke kommer seg hjem. Tidspunktet er et av de desidert travleste tidene på Oslo S.

Mange så fortvilet opp på avgangstavlen som viser at samtlige avganger var midlertidig innstilt rundt 15:30.

Vy skriver på sine nettsider at de jobber med å sette opp buss for tog på linjene L1, L12, L13, L14, R10 og R11 mellom Skøyen og Sandvika, Drammen og Stabekk. På øvrige regiontog settes det også inn buss for tog.

– Vi jobber med å sette opp alternativ transport fra Skøyen til Asker og Drammen, men vi har ikke fått rett antall busser i drift, så det hoper seg mange reisende opp på stasjonene. Hvis du kan utsette reisen og jobbe litt lenger i dag, kan det være lurt, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til Aftenposten.

Vy forteller de nå har over 20 busser i sving for å transporterer passasjerer den innstilte strekningen.

– Det tar unna en del. Og flere busser er på vei. Men det vil likevel oppstå køer og venting. Dette er beklagelig, og vi har full forståelse for at folk blir frustrert, sier han.

Feilen berører alle tog vestover

Han kan ikke si noe om når Vy venter at feilen er rettet.

– Vår oppgave nå er å skaffe nok alternativ transport, sier han.

Feilen berører også Flytoget og regiontoget mellom Oslo og Bergen.

Denne saken oppdateres.