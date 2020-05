Nei til Nord-Norgebanen i Stortinget

– Da er det klart at Arbeiderpartiet svikter Nord-Norge i et prosjekt de lenge har lovet å gjennomføre. Jeg er skuffet over Arbeiderpartiet og Bjørnar Skjæran, som har holdt velgerne sine for narr, sier SVs stortingsrepresentant Katrine Boel Gregussen.

Hun kaller dette et historisk svik av Arbeiderpartiet.

– Det er trist at partiet ikke tar landsdelen på alvor, sier Gregussen.

Forslaget går ut på å bygge jernbane 375 kilometer videre fra Fauske i Nordland og til Tromsø. Prisen kan ende på over 100 milliarder kroner, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet.

Det var i mars at Per-Willy Amundsen fikk hele sitt parti med på å støtte SVs forslag om å bygge Nord-Norgebanen.

– Med de enorme kostnadene som brukes på andre samferdselsprosjekter, er det naturlig at man også prioriterer Nord-Norgebanen, sa Amundsen til avisen iTromsø.

Lise Åserud / NTB scanpix

Argumentene for og imot Nord-Norgebanen

I august i fjor gjennomgikk Aftenposten planene for Nord-Norgebanen. Vi samlet argumenter for og imot banen.

Vi pekte på en utredning fra 2019 fra Asplan Viak som beregnet at 1100 passasjerer tilsammen, på en gjennomsnittsdag, ville gå av og på de 11 planlagte stasjonene. Antallet ville øke til 1289 med tverrforbindelse Evenes–Harstad.

1200 passasjerer tilsvarer to fulle lokaltog i rushtiden inn mot Oslo, på en vanlig hverdag.

Vi påpekte også at mange i nord ønsker samme mulighet som i sør til å reise mer miljøvennlig og sikrere enn med bil på vanskelige vinterveier. Og at klimamotstand mot å bruke fly, og de yngre generasjoners holdning til miljø, på sikt vil kunne rekruttere flere passasjerer.

Her kan du lese om alle argumentene for og imot.

Anne Gjertsen

Nestleder Skjæran i Arbeiderpartiet har tidligere kalt forslaget fra SV og Frp useriøst. Han mener at et så omfattende og dyrt prosjekt må ha en egen utredning.

– Vi har sagt hva vi mener om forslaget. Vi fremmer vårt eget, sa han.

Håpet ikke ute

At Stortinget tirsdag stemte ned SV og Frps forslag betyr likevel ikke at Nord-Norgebanen er død. Da Aftenposten i april i år intervjuet samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) blant annet om jernbane, påpekte han at en ny utredning skal vurdere om banen bør bygges.

Han var imidlertid ikke veldig optimistisk med tanke på sjansene for å realisere banen.

– Med med de kostnadene vi ser, så er den nok ikke enkel å få bygget, sa Hareide.