Finn solveggen, påskeværet blir prima

Det er ikke rent få som nyter vårstemningen i Oslo mandag ettermiddag. I gatene kryr det av byfolk som hopper fra en solstråle til en annen, og i parkene er nærmest aller benker fulle av folk som sitter med ansiktet rettet himmelen. En særdeles blå, skyfri himmel.

Det er bare å bli vant til det, for sånn skal det være i mange dager. Og toppen av kransekaken? Det skal bli varmere.

Meteorologen forklarer at hele Sør-Norges værdrøm beskyttes av et høytrykk som ligger over Norskehavet.

– Det er jo nesten mangel på vær nå! Høytrykket blokkerer for lavtrykket som kunne ødelagt finværet. I Sør-Norge nyter vi godt av det nå, sier vakthavende meteorolog Marit Berger.

Fra Nord-Norge med håp om sol

Tove Krogvold er blant dem som kan kalle seg heldig med været denne uken. Hun har reist fra Målselv i Troms for å besøke barn og barnebarn i Oslo, og mandag var det 14 måneder gamle Liam som fikk hennes fulle oppmerksomhet.

– Han har sittet lenge i vognen, så nå var det godt å strekke på bena litt, forteller bestemor. I hver hånd har hun en liten barnefinger – Liam utforsker torget utenfor Stortinget, med et stort smil om munnen.

– Når man kommer reisende fra Nord-Norge er det ekstra godt å komme hit til dette været, sier hun.

Men når uken er omme og påsken setter inn, da bærer det hjemover. For Tove nytes påsken aller best hjemme, i skisporet.

Meteorologen råder nordlendingen til å holde seg sørpå. For jo lenger nord, jo mindre blått blir det på himmelen de neste to ukene.

– Til og med Nordland kommer godt ut av det, men helt nord er det en vestavind som gir mindre sol, mer skyer og mer nedbør, forklarer Berger.

Paal Audestad

Fare for at skisporene smelter bort

Det er vanskelig for meteorologen å love for mye når det gjelder påsken. Prognosene hun sitter med nå går til midten av neste uke. Men, det er lov å håpe.

– Høytrykket ligger pal over Norge og temperaturer stiger fra palmehelgen mot påske. Det ser lovende ut, sier hun.

Når det gjelder skiføret i lavlandet er det derimot litt dårligere stemning. Palmehelgen blir den kjøligste, og deretter er det stor fare for at snøen smelter.

– Så lenge man kan finne en solvegg så blir det bra, sier Berger.

Heidi Anne Johnsen

Magisk stillhet i hovedstaden

Og det er nettopp solvegg og avslapning Brita Hoel er på jakt etter. Når påskestemningen inntar byen, pakker Hoel reisevesken og vender snuten mot Risør, campingvogn og gamle kjente.

– Jeg må nedover for å sjekke «stoda» i vognen etter vinteren. Også treffer jeg en vennegjeng fra Oslo som jeg nesten ser mer på Risør enn jeg gjør her, forteller hun.

Hun har satt seg på en benk i sentrum for å nyte en softis med datteren, Celine Hoel. Bare noen måneder gammel var Celine i campingvognen for første gang, men i voksen alder har hun lagt sin elsk på bypåske.

Paal Audestad

– Det er litt roligere og nesten tomt i gatene når alle andre reiser på fjellet. Det er så bra det, forteller hun.

Innside-tips fra en selverklært Osloby-elsker? Parkene i gamlebyen.

Dermed er 23-åringen godt fornøyd når hun får høre værmeldingen for palmehelgen og påskeuken.

– Hadde det kommet snø nå, så hadde jeg blitt veldig lei meg!