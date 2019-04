– Frekvens er viktigste faktor for å få folk til å reise kollektivt.

– Hver passasjer som flyttes fra E6 til tog er en seier.

– Det er veldig spesielt hvis muligheten er der og man ikke øker kapasiteten.

Dette sier ordførere langs Østfoldbanen som har fulgt Aftenpostens artikler om tog som på dagtid står parkert i og rundt Oslo. Tog som Jernbanedirektoratet, NSB og uavhengige eksperter konstaterer at kan kjøre større deler av dagen.

Dette er tilbudet ordførerne i dag er forespeilet for Østfoldbanen:

Follobane Oslo-Ski i 2022.

InterCity med dobbeltspor til Moss i 2024, Fredrikstad i 2027 og Sarpsborg i 2029.

Ingen flere avganger for Ski før i 2024–2027.

Alle, bortsett fra én, er lei av å vente.

Fakta: Dette er saken om de parkerte togene Flere steder i Oslo, Drammen, Moss og Bærum står rekker av tog parkert utenom rushtid. Jernbanedirektoratet og NSB bekrefter at det lar seg gjøre å bruke dem også utenom rushtid. Jernbanen og samferdselsmyndighetene har i flere år fremholdt at de jobber hardt med å bedre togtilbudet. Spesielt er behovet stort på Østfoldbanen, som har et mye dårligere togtilbud enn pendlere fra Drammen og Lillestrøm/Eidsvoll. Sør for Ski er det ikke lovet flere avganger før i 2024–2027. Likevel vegrer jernbanedirektoratet seg. De forklarer at det også må være plass til godstog, at det trengs vedlikehold på dagtid, og at lavere trafikk utenom rushtid gir mulighet til å ta igjen forsinkelser.

Thomas Bjørnflaten

Tom Anders Ludvigsen (Ap), ordfører i Vestby: «Skandale»

Om dagens tilbud: Det er for få avganger. Vår trafikkvekst er nå større enn i Bærum og Oppegård.

Om tilbudet de er forespeilet: Det er en skandale at det ikke ligger an til flere avganger før i 2024–2027.

Om de parkerte togene: Vi har etterlyst flere tog, og så viser det seg at det er fullt mulig å kjøre flere i dag.

Ås kommune

Ola Nordal (Ap) ordfører i Ås: «Tilliten er brutt»

Om dagens tilbud: I rushtiden er det for liten plass på togene. På dagtid, ettermiddag og kveld er det for få avganger.

Om tilbudet de er forespeilet: Ut fra en tillit til at staten sørger for raskest mulig vekst i togkapasiteten, har vi fulgt opp Akershus og Oslos ambisjoner for knutepunktutvikling og fortetting. Når vi får vite at parkerte tog kunne vært tatt i bruk er tilliten brutt.

Om de parkerte togene: Så langt er vi fortalt at det er tog- og ruteteknisk umulig å gi et bedre tilbud før i 2024 eller 2027. Det er oppsiktsvekkende at det nå synes å være andre, interne prioriteringer som hindrer et bedre tilbud.

Ørn Borgen / NTB scanpix

Hanne Tollerud (Ap), ordfører i Moss: «Prioritér å gi bedre tilbud»

Om dagens tilbud: Fra Moss stasjon går det ofte nok tog til Oslo. Men de er stappfulle, og det er altfor ofte buss for tog.

Om tilbudet de er forespeilet: Det burde vært prioritert å gi et bedre tilbud.

Om de parkerte togene: Behov for godstog, vedlikehold og det å ta inn forsinkelser bør være håndterbart med dagens teknologi og planlegging.

Da Aftenposten sist intervjuet Jernbanedirektoratet om togene som står stille pekte de på flere årsaker enn økonomi og vedlikehold.

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland sa at man i praksis overbelaster systemet når man i rushtid kjører med full frekvens på Østfoldbanen.

Siden fulgte jernbanedirektør Kirsti Slotsvik opp med et innlegg i Aftenposten:

Vidar Ruud / NTB scanpix

Inger Lise Skartlien (Ap), ordfører i Rygge: «Utålmodig»

Om dagens tilbud: Det er bra, men må bli bedre for å flytte folk fra E6 til jernbanen.

Om tilbudet de er forespeilet: Vi er utålmodige.

Om de parkerte togene: Vi forstår at vedlikehold er viktig. Men jeg er helt uenig i at halvfulle tog må unngås av økonomiske grunner. Hver passasjer som flyttes fra E6 til tog er en seier.

Sarpsborg kommune

Sindre Martinsen-Evje (Ap), ordfører i Sarpsborg: «Defensivt»

Om dagens tilbud: Vi trenger flere avganger og kortere reisetid. Da blir toget et alternativ til bilen for mange flere.

Om tilbudet de er forespeilet: Vi er svært negative til at det ikke er planlagt økt frekvens før i 2024–2027. Verst er det med stadig nye «overraskelser» om utsatt bygging og endring av planer.

Om de parkerte togene: Dette er foruroligende, og defensivt. Jeg forventer at samferdselsministeren sørger for at kapasiteten til enhver tid er maksimalt utnyttet. Frekvens er viktigste faktor for å få folk til å reise kollektivt.

Jon-Ivar Nygård (Ap), ordfører i Fredrikstad: «Uholdbart»

Om dagens tilbud: Det er uten tvil for dårlig.

Om tilbudet de er forespeilet: Det er ikke holdbart når det uttales at frekvensen ikke økes selv med nye spor.

Om de parkerte togene: Det er veldig spesielt hvis muligheten er der og man ikke øker kapasiteten.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Thor Edquist (H), ordfører i Halden: «Konkurranse!»

Om dagens tilbud: Min første tanke er å outsource flere linjer. Det har bare blitt bedre tilbud ved konkurranse.

Om de parkerte togene: Ut fra mulighetene som beskrives har ikke NSB forstått at de har vært der for å skape et best mulig tilbud til brukerne.

Petter Schou (H), ordfører i Spydeberg: «Fornøyd»

Om dagens tilbud: Jeg er fornøyd med rutetilbudet.

Om tilbudet de er forespeilet: Det er helt greit for meg. Jeg vil unngå alle endringer som kan ødelegge for at Østre linje i 2022 får best mulig effekt, når Follobanen åpner i 2022.

Om de parkerte togene: Forklaringene fra Jernbanedirektoratet er helt ok.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Erik Unaas (H), ordfører i Eidsberg: «Stiller krav»

Om dagens tilbud: Vi hadde størst trafikkvekst i fjor. Vi stiller krav om halvtimesavganger så snart som mulig.

Om tilbudet de er forespeilet: Jeg forutsetter snarlig beskjed om halvtimesavganger.

Om de parkerte togene: Togene står der, infrastrukturen ligger der, det meste styres digitalt – da er forklaringen lønnskostnader til personalet. I det store bildet er det bare småpenger.

Rakkestad kommune

Ellen Solbrække (Ap), ordfører i Rakkestad: «Tar for lang tid»

Om dagens tilbud: Det er dårlig. Det er på Østfoldbanen at antall passasjerer øker mest. Vi har kjempet for et bedre tilbud i 20 år.

Om tilbudet de er forespeilet: Det tar altfor lang tid å få flere togavganger sør for Ski.

Om de parkerte togene: Direktoratets holdning er for dårlig. Inntrykket er at «byråkratene» for lenge siden har bestemt seg for å motarbeide å ta i bruk flere tog.