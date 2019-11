Nå starter Høyre jakten på Høies erstatter

– Det er ikke noe skrikende behov i organisasjonen for skifte i partiledelsen. Samtidig er det grunn til å tro at det vil skje noen endringer, sier Furre til NTB søndag.

Mandag samles valgkomiteen til sitt første møte. Fristen for å si ja eller nei til gjenvalg er satt til 3. desember. Deretter inviteres fylkeslagene til å komme med innspill til sammensetning og navn i Høyre-ledelsen.

– Det er absolutt en stemning i Høyre for å revitalisere regjeringsprosjektet og sørge for at Høyre er enda mer stolt over prosjektet, sier Furre.

Han fremholder samtidig at Høyre er i den privilegerte posisjonen at partiet har mange dyktige politikere som markerer seg og kan bekle verv i partiet.

Ørn Borgen/NTB

Høie på vei ut

Høyres andre nestleder og helseminister Bent Høie blir fylkesmann i Rogaland etter stortingsvalget i 2021. Han har ikke offisielt sagt at han ikke tar gjenvalg som nestleder, men alt tyder på det.

– Personlig er jeg mentalt forberedt på det, ja, sier Furre.

Det er foreløpig ikke kjent om første nestleder og kunnskapsminister Jan-Tore Sanner ønsker gjenvalg. Derimot har Høyre-leder og statsminister Erna Solberg varslet at hun går for en ny periode.

– Svaret mitt kommer til å være at hvis partiet vil, stiller jeg meg til disposisjon for en periode til, sier hun til NTB søndag.

– Det viktige med en partiledelse er at den kan fungere godt sammen, dra partiet og har perspektiv og evne til det. Man må se på helheten i en slik prosess. Jeg skal gi mine råd direkte til valgkomiteen og ikke via mediene.

– Mange lederemner

Furre mener Høyre har mange kommende lederemner.

– Det er helt opplagt at noen av statsrådene er det – Ine Marie Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen, sier han.

– Så har vi de som er ti år yngre enn de igjen – Henrik Asheim, Tina Bru og Mari Holm Lønseth. Det er mange som markerer seg på en veldig flott måte og kan bære partiet videre, sier Furre.

Søreide (43) er utenriksminister, mens Røe Isaksen (41) er næringsminister.

Asheim (36) er i dag leder av finanskomiteen på Stortinget, Bru (33) sitter i energi- og miljøkomiteen, mens Holm Lønseth (28) er i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Ørn Borgen/NTB

Vil ha med hele landet

Nestleder i Trøndelag Høyre, Anders Kiær, mener det er viktig at et parti som Høyre, har representasjon fra hele landet.

– En av Høyres storhetstider var under Erling Norvik og Kåre Willoch. I Erna har vi en Willoch, men jeg kan nok tenke meg at man må ha en god distriktsrepresentasjon i den sentrale ledelsen i Høyre, sier han til NTB.

– Da tenker jeg distrikt og ikke de andre store byene eller områdene i Norge.

Norvik fra Vadsø og Willoch fra Oslo var ledende skikkelser i partiet på 1970- og 80-tallet.

Klart i februar

Valgkomiteens innstilling skal også omfatte to personer til Høyres arbeidsutvalg, samt kvinnepolitisk ansvarlig. I dag har Røe Isaksen, Gunn Cecilie Ringdal og Bru disse posisjonene.

Valgkomiteen innstiller også på fire direktevalgte personer til sentralstyret. I dag har stortingsrepresentant Mudassar Kapur, advokat og forlegger Erling Kagge, Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen og Hanne Alstrup Velure fra Lesja disse rollene.

– Valgkomiteen vil ha en drøftelse av Høyres samlede ledelse. Jeg har trukket opp noen kriterier for det: En riktig blanding av kontinuitet og fornyelse, en riktig alders- og kjønnsbalanse og tanke for langsiktig rekruttering, sier Furre.

Innstillingen skal være klar i slutten av februar.

Landsmøtet holdes 27.–29. mars neste år.