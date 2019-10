Nav-skandalen: Ble informert om feil rettsforståelse i 2017. Uskyldige ble dømt frem til september i år.

Trygderetten slo gang på gang fast at opphold i EØS-området ikke var til hinder for å motta Nav-penger. Likevel har uskyldige blitt dømt for dette i det ordinære rettssystemet helt frem til i høst.