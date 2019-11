NRK melder at Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåking- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) allerede i flere måneder har undersøkt E-tjenestens opptreden i saken om spiondømte Frode Berg.

På spørsmål fra NRK om hva de ser etter i undersøkelsene, svarer leder for EOS-utvalget, Svein Grønnern:

– Vi vil se om enkeltpersoners rettigheter er krenket, og om E-tjenesten har opptrådt innenfor loven.

Grunnen til at kontrollorganet har gått inn i saken, er uklar. Men Grønnern sier at EOS-utvalget har lav terskel for å undersøke saker.

– EOS-utvalget har lav terskel for å undersøke saker, som for eksempel norske medier skriver om når det gjelder norske tjenester. Det var derfor helt naturlig å gå inn i denne saken etter dekningen den har fått, sier Grønnern.

EOS-lederen vil ikke gå i detaljer om hva de så langt har funnet. EOS-utvalget har så langt ikke vært i kontakt med hverken Frode Berg eller hans advokat Brynjulf Risnes.

Fakta: EOS-utvalget EOS-utvalget ble oppnevnt av Stortinget i 1999 for å føre kontroll med de hemmelige tjenestene. Utvalget skal føre tilsyn med de hemmelige tjeneste og undersøke klager fra enkeltpersoner og organisasjoner. Kontrollen omfatter ikke overordnet påtalemyndighet. Medlemmene velges av Stortinget, og utvalget avgir melding til Stortinget minst én gang i året. Utvalget rapporterer til Stortingets presidentskap. Sakene går derfra til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Utvalget har møte med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) annenhver måned og kan ta opp saker på eget initiativ. Ledes av Svein Grønnern fra 2019. Kilde: NTB, snl.no

Risnes: Selvfølge at Berg vil snakke med E-tjenesten

Spiondømte Frode Berg ble fredag overlatt til norske myndigheter i Litauen etter nesten to år i fengsel i Russland. Lørdag kveld landet han om sider på Gardermoen.

Han ble pågrepet i Moskva i desember 2017 og ble tidligere i år dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland. Berg har sagt at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

I et intervju med TV 2 ble advokat Brynjulf Risnes spurt om E-tjenesten har ytret ønske om å snakke med Berg.

– Det har i så fall ikke gått gjennom meg. Men jeg vil tro at det er en selvfølge. At både de ønsker å snakke med ham, og at han ønsker å snakke med dem, slik at det etter hvert blir en samtale. Hva som er forutsetningen og innholdet i en slik samtale vet jeg ikke noe om nå, sier Risnes.