Helseminister Bent Høie deltok tirsdag kveld for første gang på pressekonferansen i regi av Folkehelseinstituttet. Det understreket alvoret i situasjonen og de tiltakene som ble lagt frem.

Høie sier det er flere som har etterspurt kraftige tiltak, tidligere.

– Denne typen tiltak må baseres på gode, faglige vurderinger, og innføres når det er riktig. Det kan komme med mer inngripende tiltak, som vil virke tydeligere for dem som er berørt, sier Høie.

Han sikter til rådet om å avlyse arrangementer med mer enn 500 deltagere, som ble lansert av Folkehelseinstituttet (FHI).

Vet ikke hvor smitten kommer fra

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet opplyste tirsdag kveld at dette er et økende antall smittede der myndighetene ikke har klart å finne smittekjeden.

– Dette betyr at vi nå er i begynnelsen av den fasen der vi ser smitte i befolkningen som vi ikke kan følge, og det er nødvendig å innføre nye tiltak, sier hun.

Totalt er det tirsdag kveld snakk om fem tilfeller der helsemyndighetene ikke kjenner smittekilden. Disse befinner seg i Vestland, Vestfold og Oslo.

På bakgrunn av dette og at det nå er 277 personer som har fått påvist smite en økning på 85 frem til klokken 16 tirsdag, kom Folkehelseinstituttet (FHI) med nye skjerpede anbefalinger.

Skjerpede regler ut mars

– Tiltakene skal i utgangspunktet vare ut mars måned, men kan bli forlenget, opplyste helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen.

Tiltakene som han la frem betyr at alle arrangementer med over 500 deltagere avlyses. Dermed rammes blant annet konserter, teater- og operaforestillinger og idrettsarrangementer.

FHI anbefaler også at den viktige landskampen mellom Norge og Serbia på Ullevål 26. mars, spilles uten publikum.

Transport en smittekilde

Folkehelseinstituttet understreker at det ikke bare er arrangementene som samler mange mennesker, som kan gi grunnlag for stor smittespredning. Det er også bruk av offentlig transport til og fra arrangementet.

Guldvog svarte at utendørsarrangementer med mer enn 500 også var omfattet av forbudet. Det er det at folk står tett sammen som er problemet for smittespredning, ikke om arrangementet er ut eller inne.

Kantiner kan bli stengt

Anbefalingen gjelder også kantiner, eller forsamlingslokaler som tar flere enn 500 personer på skoler, universiteter og på arbeidsplasser. Men det gjelder ikke undervisningslokaler.

Vurdere mindre arrangementer

FHI anbefaler også risikovurdering før gjennomføring av offentlige arrangementer med flere enn 100 deltagere.

Store arbeidsgivere som kan la ansatte ha hjemmekontor få gjøre det. Det vil også redusere antall personer som bruker kollektive transportmidler.

Guldvog opplyste at dette i første rekke frivillige anbefalinger. Men dersom folk ikke frivillig følger dette, vil en bruke tvang, slik smittevernsloven gir muligheter til.

– Hva med kinoer der det kanskje er mange mennesker, men ikke over 500?

– Da må det gjøres en vurdering av kommunene og kommunelegene av disse arrangementene. Man må sikre å ha de sanitærtiltakene på plass som er nødvendige, sa Guldvog.