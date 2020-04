Ordfører frykter for sykepleiernes sikkerhet på jobb. Helseministeren avviser at det er mangel på smittevernutstyr.

– Vi nærmer oss et punkt hvor det ikke er sikkert for våre ansatte i kommunehelsetjenesten å være på jobb, sier ordføreren i Arendal. Han er særlig bekymret for sykepleiere som må gå på jobb uten munnbind.