Mann i 30-årene til sykehus etter trafikkulykke i Mysen

To biler var involvert i kollisjonen på Folkenborgveien i Eidsberg i Indre Østfold kommune.

– Det ble meldt om store materielle skader. En mann i 30-årene i den ene bilen er tatt med av luftambulanse til Ullevål, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

– Skadeomfanget er uvisst, sier han videre.

To andre personer som satt i den andre bilen, en mann i 20-årene og et lite barn i svært ung alder, framstår oppegående, ifølge operasjonslederen.

Smaalenenes Avis melder at de to er fraktet til sykehuset på Kalnes for sjekk.

Sveen sier at politiet etterforsker ulykken rutinemessig og at de nok kommer til å bruke en stund på ulykkesstedet.

Politiet fikk melding om kollisjonen ved 18.30-tiden lørdag kveld.