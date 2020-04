Kraftig vind på deler av Østlandet - politiet ber folk iverksette tiltak

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast på deler av Østlandet og Telemark torsdag formiddag og ettermiddag. Det er ventet vindkast på rundt 20 meter per sekund, som er kraftig for Østlandets del.

Sør-Øst politidistrikt har fått flere meldinger om vinden. I Brevik har en seilbåt slitt seg, i Drammen blåser takplater av bygninger og i Bamble har en tilhenger veltet på E18. Veien er stengt på stedet.

– Vi ber om at folk sjekker båtene sine, løse gjenstander og tar sine sikkerhetstiltak, skriver politiets operasjonsleder på Twitter.

Saken oppdateres.