Sør-Varangers ordfører mener E-sjefen bør gå

Ap-ordføreren i Sør-Varanger har vært synlig og tatt aktiv del i arbeidet med å få Frode Berg løslatt fra russisk fangenskap helt siden pågripelsen av den pensjonerte grenseinspektøren i desember 2017. I et intervju med Klassekampen lørdag sier Rafaelsen at det ikke er tvil om at Berg var i Russland på oppdrag.

– Saken er klinkende klar. Frode Berg var på jobb for Kongen, sier Rafaelsen.

– Uansett om han var kurer eller ikke: Han opererte på vegne av norske myndigheter, legger han til.

Ingen har bekreftet at Frode Berg jobbet for norsk etterretning på noen måte da han ble tatt i Russland. Like etter at Berg vendte tilbake til Norge hadde han på eget initiativ en samtale med Lunde. Ordføreren er sterk kritisk til framgangsmåten til Etterretningstjenesten.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Frittstående cowboyer

– Hvorvidt Morten Haga Lunde blir sparket eller ikke, vet jeg ikke. Men han burde blitt det. Dersom Bergs oppdrag ikke er blitt klarert helt opp, så har noen drevet butikk i butikken. Da har det vært noen frittstående cowboyer som har drevet på, og det går ikke. Operasjoner som denne skal jo helst gå bra. Og da må vi se på hvem som har gjort feil. Og øverste leder er Haga Lunde, sier Rafaelsen.

Les også: Frode Berg leverte reiseregninger til den hemmelige kontaktpersonen

Det har de siste dagene kommet en rekke spørsmål rettet mot E-tjenesten, og onsdag sendte Lunde ut en kort pressemelding.

«Sjef Etterretningstjenesten har tillit til at Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS utvalget, vil gå grundig inn i Frode Berg saken», het det i meldingen.