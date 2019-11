Satsingen kommer frem i samferdselspakken i partiets alternative budsjett, som legges frem torsdag.

– Regjeringen er besatt av å bygge nye flerfelts monsterveier som vi ikke trenger. Dette er svindyrt og gammeldags, sier MDGs talsperson Arild Hermstad til NTB.

Partiet vil i sitt budsjettforslag for 2020 redusere kollektivprisene med 20 prosent og innføre gratis kollektivtransport for barn under skolealder i hele landet. Prislappen er 3,85 milliarder kroner.

Dette beløpet er inkludert i partiets satsing på kollektiv, sykkel og gange, som har en samlet pris på 6,1 milliarder. For å finansiere satsingen legger MDG opp til å hanke inn 10 milliarder kroner på en splitter ny flyseteavgift neste år, noe Dagbladet kunne fortelle om onsdag.

– Flere felt gir økt trafikk

MDG henter også inn penger ved å sette bom for alle ikke igangsatte veiprosjekter som skal øke kapasiteten, og som vil skape mer trafikk og utslipp.

– De store monsterveienes tid er forbi. I stedet må vi bruke pengene på å forbedre kollektivtilbudet og sikre og vedlikeholde de veiene vi allerede har, sier Hermstad.

Han nevner følgende eksempler på prosjekter som MDG ville stoppet neste år: E18 Vinterbro (230 millioner på 2020-budsjettet), E18 Lysaker – Ramstadsletta (400 millioner), planleggingsmidler til Rogfast (200 millioner) og E39 Vinjeøra (200 millioner). Hermstad trekker også frem E18 mellom Arendal og Grimstad og mellom Ålgård og Lyngdal som eksempler.

– Er ikke dette en distriktsfiendtlig politikk og en oppskrift på mer kø?

– All forskning viser at når du bygger flere felter, øker trafikken tilsvarende. Det går ikke an å bygge seg ut av bilkø, sier Hermstad.

– Når det gjelder distriktene, satser vi 1 milliard mer på skredsikring og flomsikring og sørger for bedre veier der folk bor. Vi er opptatt av bedre standard på fylkesveier og lokale veier, sier MDG-toppen.

Lang ønskeliste

På MDGs ønskeliste står også en jernbanesatsing på 2 milliarder kroner utover regjeringens budsjett.

Partiet ønsker å elektrifisere gjenværende togstrekninger, konsekvensutrede Nord-Norge-banen og høyhastighetstog, utrede hyperloop mellom Oslo og København og sørge for flere avganger mellom norske byer.

I budsjettforslaget foreslår MDG ifølge Klassekampen også å øke både bensin- og dieselavgiften med 5 kroner per liter, noe som vil gi inntekter på vel 6 milliarder kroner.

Dette beløpet skal, sammen med 1,9 milliarder kroner fra dagens flypassasjeravgift, deles ut i en ny klimabelønningsordning til folk.

Opposisjonspartienes alternative budsjetter har liten reell politisk betydning utover å synliggjøre deres prioriteringer og satsingsområder. De fire regjeringspartiene, som har flertall i Stortinget, la nylig frem sin enighet om neste års statsbudsjett.