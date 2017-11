Siv Jensen har ikke lenger tillit til Christine Meyer: – Hun bør vurdere dette svært grundig

Finansminister Siv Jensen sier hun torsdag ga beskjed om at SSB-sjefen ikke lenger har hennes tillit.

– Meyer har ikke lenger min tillit. Dette ble hun gjort kjent med i går, sa Jensen under en pressekonferanse 14.30.

Tidligere fredag holdt Meyer sin egen pressekonferanse. Der var det ikke noe som tydet på at hun vil trekke seg fra jobben som administrerende direktør.

– Statistisk sentralbyrå skal ikke være avhengig av politisk tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

Siv Jensen ville ikke si noe om hva som skjer om Meyer ikke går av frivillig.

– Hun ble i går gjort kjent med at hun ikke har min tillit. Jeg mener hun bør vurdere dette svært grundig.

Jensen ville ikke utdype ytterligere.

– Mitt ansvar som leder for det departementet SSB hører til, er å sørge for at tilliten til SSB gjenopprettes, ikke minst av hensyn til de mange ansatte i SSB, sa Jensen.

– Omdømmet og troverdigheten må bygges opp igjen.

Til angrep på Siv Jensen

Meyer møtte pressen fredag ettermiddag. Da gikk hun til angrep på finansministeren.

Meyer mener det er merkelig at finansministeren ikke ønsker at SSB skal gjennomføre Finansdepartementets bestilling om omstilling og endring.

– Jeg opplever også at SSB er blitt presset på innvandringsfeltet, blant annet at en helt ordinær kvalitetssikring av arbeid for publisering av en rapport er blitt oppfattet som politisk sensur. Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger føringer på forskningen. Det har aldri skjedd i min tid, sa SSB-sjefen.

Møtte opp med advokat. Jensen lukket døren

Meyer skulle i utgangspunktet møte finansministeren klokken 9 fredag morgen. Da Meyer stilte med advokat og arbeidsrettsekspert Dag Steinfeld, avlyste Jensen møtet.

Flere medier, deriblant Aftenposten, fikk torsdag opplyst fra flere kilder at SSB-sjef Christine Meyer ville gå av fredag. Etter å ha vært hos departementet avviste Meyer at hun hadde levert noen oppsigelse eller blitt varslet om at hun får sparken.

Finansdepartementet har avvist at det planlagte møtet fredag var et oppsigelsesmøte.

Departementet skriver i en pressemelding at «det ikke er vanlig å ha med advokat i møte mellom finansministeren og etatsledere». Det ble derfor holdt et møte med Meyer, Steinfeld og Finansdepartementets embetsverk.