I sommer satte Bergen kommune i gang et nytt innsparingsprosjekt på helseområdet. Totalt 37 millioner kroner skulle spares inn på et nytt turnusprosjekt i bofellesskapene for utviklingshemmede, skriver Bergens Tidende.

I tillegg til å stramme inn på tiden personalet kunne bruke på å overlappe hverandre mellom skiftene, måtte de også redusere tiden som brukes på administrative oppgaver.