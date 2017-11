To døde etter eksplosjonsartet brann i Toten

Eksplosjonene var så kraftige at naboene trodde det var jordskjelv da det fredag morgen brøt ut brann i bedriften.

De to mennene som omkom, er på henholdsvis 50 og 30 år. De hadde lenge status som savnet etter brannen.

– De to omkomne er foreløpig ikke identifisert, men det antas å være de to savnede, sier Siv Anita Opsahl, seksjonsleder for etterforskningsseksjonen ved Gjøvik politihus, til NTB.

Det var tre ansatte på jobb da brannen startet. En fjerde ankom omtrent samtidig.

De to overlevende ble også skadd i brannulykken. En 35-åring ble tatt med til Ullevål sykehus med moderate skader, mens den andre ble behandlet på Innlandet sykehus med lettere skader.

Alle pårørende er varslet om hendelsen.

De fire jobbet nattskift da eksplosjonen inntraff.

– Vi har kontakt med de pårørende som nå følges tett opp, sier stabssjef Pål Erik Teigen ved Innlandet politidistrikt.

– Vi etterforsker dette som en ulykke, og har ingen indikasjoner på at dette skal være noe annet, sier Teigen.

Krevende slukningsarbeid

Brannen skal ha startet ved at det oppsto en eksplosjon i en smelteovn ved 6-tiden fredag morgen. Deretter skal det skal ha skjedd flere eksplosjoner, hvorpå bygningen raskt ble overtent.

Naboene forteller at eksplosjonene var så kraftige at de trodde det var et jordskjelv.

I mange timer etter brannen slet nødetatene med å få kontroll på stedet, og først ved 10.30-tiden ble det meldt at brannen var noenlunde under kontroll.

Først da kunne nødetatene begynne letingen etter de to savnede, selv om det fortsatt ble meldt at det brant i indre kjerne av bygget og at det var en viss eksplosjonsfare.

Per A. Borglund

– Opplevde eksplosjoner som et jordskjelv

Aftenpostens medarbeider på stedet fortalte at han kjente kraftig røyklukt fem kilometer unna brannstedet:

– Naboene forteller at de opplevde eksplosjoner som et jordskjelv. Selv bor jeg fem kilometer unna og våknet av at hele huset ristet, fortalte Per A. Borglund.

Omfattende ødeleggelser

Bilder fra stedet, viser at ødeleggelsene på industrianlegget er omfattende. Fabrikkbygningen er totalt utbrent.

Metallco, som tidligere het Toten Metall, lager støpelegeringer av skrapaluminium og benytter to gassfyrte smelteovner med kapasitet på 15 tonn hver i produksjonen.