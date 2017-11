To savnet og to til sykehus etter brann i bedrift på Vestre Toten

To er savnet og to er sendt til sykehus etter brannen, som trolig startet i en kjele for støpejern.

De fire jobbet nattskift da eksplosjonen inntraff.

– Vi har kontakt med de pårørende som nå følges tett opp, sier stabssjef Pål Erik Teigen ved Innlandet politidistrikt.

To to skadde er utenfor fare. Den ene er bare lettere skadet, mens situasjonen for den andre betegnes som stabil.

– Vi etterforsker dette som en ulykke, og har ingen indikasjoner på at dette skal være noe annet, sier Teigen.

Per A. Borglund

Evakuerte rundt brannen

Brannen i Einavegen 971 sperrer nå Riksvei 4 mot Gjøvik. Det dirigeres omkjøring.

Seks bolighus i nærmeste området er evakuert.

Kommunens kriseteam er på plass i Eina grendehus.

Stor sikkerhetsavstand

Aftenpostens medarbeider på stedet sier at han kjente kraftig røyklukt fem kilometer unna brannstedet:

– Naboene forteller at de opplevde eksplosjoner som et jordskjelv. Selv bor jeg fem kilometer unna og våknet av at hele huset ristet, sier Per A. Borglund.

Den ekstremt kraftige varmen gjør at brannvesenet ikke kan nærme seg bygningene.

Ved 09-tiden var hørtes fortsatt mange eksplosjoner.

Langvarig slukningsarbeide

Riksvei 4 forbi stedet er stengt, og det er uvisst når veien igjen kan åpnes.

– Det er kraftig røykutvikling og en eksplosjonsartet utvikling av brannen, sier operasjonsleder Marianne Brun ved Innlandet politidistrikt.

Brannen ble meldt klokken 06.20.

Metallco er norgesledende på gjenvinning av metall og bilvrak.

Metallco Aluminium var tidligere kjent som Toten metall. Bedriften har et tyvetalls ansatte og omsatte for 300 millioner kroner i fjor.

Thune skole rett nord for Metallco holder stengt fredag på grunn av røyken. Både elever og lærere er sendt hjem.

Én pasient er kjørt til sykehuset med lettere skader, men en annen er fløyet med luftambulanse til Oslo universitetssykehus Ullevål.