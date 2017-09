To menn tiltalt for drap på Paul Simmons

De to mennene er tiltalt for drap eller medvirkning til drap, skriver VG.

– Riksadvokaten har tatt stilling til en av tiltalepostene, og så må vi ta stilling til flere poster som de to også er siktet for, sier førstestatsadvokat Kristian Jarland ved Oslo statsadvokatembeter.

Ifølge tiltalen, skal en av mennene – alene eller sammen med kameraten – ha forledet eller tvunget Simmons til å innta heroin under en fest på et hotellrom i Oslo. Deretter skal musikeren ha blitt nedkjølt med vann i minst to timer.

– De hadde planlagt disse handlingene i fellesskap. Tilstanden Simmons ble hensatt i, medførte hjertestans og sirkulasjonssvikt, og han ble erklært død 9. februar, står det i tiltalen.

Påtalemyndigheten mener drapet var knyttet til et svindelforsøk. De to mennene er også siktet for drapsforsøk og bedrageri for en annen og lignende episode. Det er opp til statsadvokaten om de også skal tiltales for dette.

Begge nekter straffskyld.