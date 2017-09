1. Siste sjanse til forhåndsstemming er i dag

Fredag er siste dag du kan stemme i hvilket som helst valglokale i hvilken som helst kommune. Hvis du ikke befinner deg i den kommunen du var bostedsregistrert senest den 30. juni i år, har du bare denne dagen igjen å stemme på.

Fakta: I Oslo har så mange forhåndsstemt: Totalt antall mottatte forhåndsstemmer i Oslo pr. torsdag 7. september: 176.145 stemmer Utenbys (velgere som har avlagt stemme i Oslo, men er folkeregistrert i en annen kommune): 26.164 stemmer Innenbys (velgere folkeregistrert i Oslo): 149.981 stemmer Her finner du statistikk over mottatte forhåndsstemmer i Oslo. Tall oppdateres og vil vise det totale antall forhåndsstemmer tatt imot i Oslo ved forhåndsperiodens slutt fredag 8. september.

I Oslo stenger lokalene for forhåndsstemming kl. 19. Her kan du finne et valglokale der du kan forhåndsstemme.

889.757 forhåndsstemmer er registrert totalt i Norge til og med torsdag – 116.250 stemte bare i løpet av torsdagen. Dermed er den gamle rekorden fra 2013 - på 855.255 forhåndsstemmer - slått.

2. Du MÅ ha med legitimasjon!

Du trenger ikke ha med valgkortet du har fått i posten for å stemme, men det går raskere da. Det eneste du trenger for å stemme, er gyldig legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde.

NB! Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Er du fortsatt i tvil om hva du skal stemme? Her kan du få hjelp fra Aftenpostens valgomat.

3. Når kan du stemme?

Litt under halvparten av alle kommunene i landet har todagers valg. I disse kommunene er det valgdag både søndag 10. september og mandag 11. september.

Sjekk her om din kommune befinner seg blant de 173 som også har åpent valglokale på søndag. Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent.

Oslo kommune/Sturlason

4. Hvor kan du stemme?

På valgdagen kan du stemme i hvilket som helst valglokale i den kommunen du er bostedsregistrert.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du kan bruke på valgdagen. Finn ditt nærmeste valglokale på valglokaler.no

Fortsatt ikke bestemt deg? Dette mener partiene i 100 ulike saker.

5. Hvem kan jeg stemme på?

Her kan du finne oversikt over alle partier og grupper som stiller lister, inklusive kandidatnavn, i alle fylkeskommuner.

Det er 4437 personer som stiller til valg. Totalt skal det velges 169 representanter til Stortinget, hvorav 19 er utjevningsmandater. På landsbasis er det 24 forskjellige partier og grupper som stiller lister.

6. Skal du endre på stemmeseddelen?

Slik gjør du det:

valg.no

Du kan endre rekkefølgen på kandidatene ved å sette et nytt nummer i ruten til venstre for kandidatenes navn.

Du kan også stryke kandidater ved å sette et merke (kryss eller lignende) i ruten til høyre for navnet til kandidaten du vil stryke.

For at endringene du gjør på stemmeseddelen skal få betydning ved valgoppgjøret, må endringene ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn halvparten av de velgerne i fylket som har gitt partiet/gruppen sin stemme.

7. Brett – få stempel – og du er i mål!

Når du har gjort din borgerplikt inne i avlukket, gjør du slik:

Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag.

Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen – ellers blir den ikke godkjent. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

En prognose for valgresultatet er ventet kl. 21 mandag kveld, i det øyeblikket alle valglokaler er stengt.

Godt valg!