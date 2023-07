Verdensrekord i antall flyvninger på en dag: – Viser hvor mye det haster

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener utviklingen er skremmende og fremmer flere tiltak for å redusere antall flypassasjerer.

Aldri før har det blitt registrert flere kommersielle flyreiser på en og samme dag. Vis mer

Torsdag forrige uke ble en ny rekord satt:

134.386 unike kommersielle flyvninger ble gjennomført i løpet av en og samme dag, ifølge flyovervåkningstjenesten Flightradar24.

Aldri før har den svenske overvåkingstjenesten registrert flere flyvninger.

Samme dag meldte nyhetsbyrået Reuters at juni i år var den varmeste juni-måneden noensinne målt. Den forrige måneden var mer enn 0,5 grader varmere i gjennomsnitt enn gjennomsnittstemperaturen for tilsvarende juni-måneder i perioden 1991–2020.

Nestleder i MDG, Ingrid Liland, er skremt over utviklingen, og mener vi har dårlig tid.

– Det viser hvor mye det haster å erstatte de reisevanene med miljøvennlige reisevaner. Nordmenn er i verdenstoppen i flybruk. Det haster med slike tiltak.

Vet ikke hva tiltakene vil koste

Liland lister opp tre tiltak MDG ønsker å gjennomføre for å få ned den globale flytrafikken.

Partiet ønsker et nasjonalt månedskort for de som reiser kollektivt. Kortet skal koste 499 kroner i måneden. De ønsker også bedre togforbindelser mellom Oslo og sentrale byer i Norden, som Göteborg og København. I tillegg ønsker MDG å elektrifisere kortbanenettet. kortbanenettet.Kortbanenettet er nettverket av kortbaneflyplasser i Norge, det vil si mindre flyplasser med korte rullebaner for fly

Prisen på det nasjonale månedskortet er ifølge Finansdepartementet anslått til 3,1 milliarder kroner. Partiet vet imidlertid ikke hvor mye de to andre tiltakene kommer til å koste.

Når det gjelder elektrifisering av kortbanenettet, viser MDG til at blant annet Widerøe har inngått en intensjonsavtale om å gå til innkjøp av opptil 50 utslippsfrie helikopterfly.

BEKYMRET: Nestleder i MDG, Ingrid Liland. Vis mer

Mener norgesferien er likeverdig med sydentur

Liland erkjenner at tiltakene alene ikke vil være nok dersom flytrafikken globalt skal tilstrekkelig ned.

– Det vil i hvert fall få ned Norges andel. Men alene er det jo ikke nok. Globalt trenger vi fortsatt å ha flere tiltak, og det gjør andre land. Regjeringen må gjøre tiltakene som er viktigst i Norge.

– Ingen av disse tre tiltakene hjelper vel til å få ned flytrafikken globalt? Eksempelvis vil vel ikke et nasjonalt månedskort gjøre det mindre attraktivt å ta en ukes ferie i Spania?

– Det å erstatte flyreisene på rutene mellom de største byene i Norge og Norden kan jo redusere antall flyvninger på de kortere distansene med et en-til-en-forhold. Dette er dessuten blant de mest trafikkerte flyturene i Europa, sier Liland.

Man trenger ikke reise lenger enn til Norge for å få en ferieopplevelse, påpeker MDG. Her fra Trollstigen. Vis mer

Liland mener også en ferie i Norge er likeverdig med en utenlandsferie.

– Tiltakene våre vil gjøre det enklere og rimeligere å velge Norgesferie fremfor Sydenferie. Folk drar på ferie for å få fine opplevelser. Hvis det er været i Spania man er ute etter så hjelper kanskje ikke disse tiltakene, men man kan få en like fin ferie i Lofoten som i Syden.

I mai innførte franske myndigheter et forbud mot flyvninger på distanser der man kan reise med tog på under 2,5 timer. Et slikt forslag er imidlertid uaktuelt å foreslå for MDG.

– I Norge har vi såpass store avstander at det ikke vil være aktuelt før vi har alternativer på plass, avslutter Liland.