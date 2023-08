Frykten for fugleinfluensa kan sende høns bak stengte dører

Mattilsynet forbereder seg på nye utbrudd i Norge. Det kan få konsekvenser for Jonas Løvaas Gjerstads høns.

Fugleinfluensaen vil sannsynligvis spre seg. Det kan bli portforbud for fjærfe (høner, kalkun, gjess og ender) som går ute. Vis mer

Hvis smittefaren for fugleinfluensa øker, kan det bli portforbud for utegående hønsefugl. Da må fuglene være innendørs. Det rammer blant annet økologiske besetninger eller private hønsehold.

– Vi påviser nå fugleinfluensa-viruset fra mange fugler i hele landet. Vi blir derfor ikke overrasket om det blir flere utbrudd i områder der mange fugler er samlet, sier Siri Løtvedt.

Hun er fagdirektør i Mattilsynets avdeling for dyrehelse.

De har sendt ut informasjon til statsforvalterne. De oppfordrer alle kommuner til å forberede seg på en situasjon som den i Troms og Finnmark.

Mattilsynet ber også fjærfe fjærfeFjærfe, fjærkre eller fjørfe er fellesnavn for tamme fugler som høner i hobby- og landbrukssammenheng.-næringen i Norge om å forberede seg. Om høsten flyr trekkfuglene over landet igjen. Det øker risikoen for at sykdommen sprer seg enda mer.

Et portforbud innføres da for å beskytte både kommersielle fjærfehold og andre fugler i fangenskap. Da må høner, kalkuner, påfugl, fasaner, vaktler, gjess og ender holdes under tak.

Det vil altså gå utover Jonas Løvaas Gjerstads høns i kjøkkenhagen på Bogstad gård i Oslo.

– Vi håper at det ikke blir portforbud for utegående fugler. Men vi ber medlemmene våre forberede seg på at det kan bli restriksjoner, sier Jonas Løvaas Gjerstad i Norsk Rasefjærfeforbund. Vis mer

Derfor må maten serveres inne i hønsegården

Han er nestleder i Norsk Rasefjærfeforbund (NRFF) med 400 medlemmer. Og han har ansvaret for kalkuner, høns og kyllinger på Bogstad. Hjemme har han flere rasehøns.

Da han kommer med en skål med før, spankulerer norske Jærhøns og store amerikanske Plymouth Rock mot ham. Noen tar seg en tur på gresset utenfor hønsegården. Men maten serveres inne i hønsegården slik at den ikke tiltrekker seg ville fugler.

Tett tak over hønsegårdene, god beskyttelse mot rovdyr og mat og vann under tak anbefales. Slik er det på Bogstad gård. Der er det både rev, grevling og mink.

– Hva synes dere om et eventuelt portforbud?

– Vi i fjærfenæringen forbereder oss på en slik situasjon. Det er både kostbart og utfordrende å gi fugler portforbud, men god dyrevelferd er viktig. Vi som har fjærfe som hobby, er vant til å ta forbehold og tenke smittevern, sier Gjerstad.

Poenget er å hindre at tamfugler får kontakt med avføring fra ville fugler.

I Norge har det vært utbrudd av fugleinfluensa i kommersielle besetninger kommersielle besetningerFjærfe som brukes til produksjon av mat av kommersielle selskaper., hobbyhold og hos ville fugler siden 2020.

– Vi ber folk være ekstra vare for døde ville fugler i området sitt og tenke smittevern, så de ikke tar med smitte hjem til egne fugler, sier Gjerstad.

Han har tatt en mastergrad i bevaring av gamle husdyrraser.

– Å ta vare på gamle raser som Jærhøns er en del av arven fra våre forfedre, sier han.

Poenget med smittevern rundt tamfugler nå er at de ikke skal få kontakt med avføring fra ville fugler. Vis mer

Ville fugler kan smitte tamme fugler

Tamme fugler som går ute, er mest utsatt for mulig smitte fra villfugl.

Mattilsynet oppfordrer til å holde tamme fugler inngjerdet og eventuelt under tak for å redusere denne muligheten. Fôr og vann skal gis på en slik måte at ville fugler ikke kan komme til.

Mattilsynet har sendt ut SMS til alle registrerte hobbyfjærfeholdere i Troms, Finnmark og Nordland.

– Det er dessverre vanskelig å stoppe fugleinfluensa. Villfugl beveger seg dit de vil. Der det er mye smitte på villfugl, kan Mattilsynet vurdere fare for smittespredning til kommersielle fjærfehold. Altså til høner og kyllinger, sier Siri Løtvedt.

– Kan private dyrehold smitte kommersielle besetninger som er innendørs?

– Fugleinfluensa kan smitte mellom dyrehold ved persontrafikk eller forflytning av redskaper. Viruset smitter også lett via luft.