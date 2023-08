Reddet livet ved å gi full gass ut av to jordras: – Jeg sa vi måtte følge med på lia og lytte

GOLSFJELLET (Aftenposten) Først reddet de seg unna et ras rett ved huset. Isolert av ødelagte veier, ba naboen paret inn på kaffe. «Du må ikke bli fornærmet, men jeg tør ikke», sa Nils Magne Kleivstølen. Like etterpå kom det et nytt jordskred mot dem.

Tirsdag gikk det en rekke større og mindre jordskred i Ål. Ekteparet Toril Trageton og Nils Magne Kleivstølen og hunden Sara var sekunder unna å bli tatt av to ras.

I nesten to dager hadde de sett med stadig større uro på nedbørsmengdene rundt småbruket på Breie, en snau mil fra Ål sentrum.