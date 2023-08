Dette er grunnen til at Drammensvassdraget kan få sin verste flom noensinne

Mandagen og tirsdagens nedbør samles opp og er på vei nedover Drammensvassdraget. Onsdag ettermiddag ble flomvarselet for Drammen og Øvre Eiker oppgradert til rødt.

Ekstremværet Hans forventes å forårsake betydelige vannskader de kommende dagene. Drammen er en av byene som forventes å bli hardest rammet. Sandstranda er en av stedene som har satt om flomvern. Vis mer

Publisert: 09.08.2023 Oppdatert: 09.08.2023 16:25

Du kan følge utviklingen i vannføringen på Østlandet i sanntid nederst i saken.

Ekstremværet Hans er onsdag inne i sitt tredje døgn. Det er kaotiske forhold mange steder i Innlandet og Viken, der enorme mengder nedbør fyller opp elver og innsjøer.

Situasjonen i Drammensvassdraget er mer alvorlig enn i de to andre store elvene, Glomma og Gudbrandslågen, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) .

Områdene der de største nedbørsmengdene har kommet har ikke fordelt seg over flere vassdrag, men ender samme sted: I Drammensvassdraget - og til slutt i Drammenselva.

Onsdag sa NVE til NRK at de venter at flommen her vil bli den verste noensinne.

– Det har regnet mye over hele Drammensvassdraget. Fra Ringerike og nordover til Jotunheimen, Hardangervidda og Valdres, sier flomvarsler i NVE Elin Langholt.

Nå samles alt dette vannet og er på vei nedover elven.

– Det er mye vann som akkumuleres, sier Langholt.

– Bekymret

NVE sier onsdag at de forventer flom i hele Drammensvassdraget.

Flomvarsleren tror flomtoppen nederst i Drammenselva først nås på fredag.

Når dette skjer er alle nedre deler av vassdraget utsatt.

Onsdag ettermiddag ble flomvarselet for Drammen og Øvre Eiker oppgradert til rødt nivå for torsdagen, ifølge varsom.no.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier til Aftenposten at det er bekymring for konsekvensene flommen kan få for Drammen.

– Det er uoversiktlig fordi det skjer stadig ras og utglidninger. Vi er bekymret for Drammen hvor vi vet at vannet stiger. Det er en uavklart situasjon.

Dette bildet viser de enorme vannmassene som passerer Hønefoss onsdag ettermiddag. Dette ligger lenger oppe i Drammensvassdraget. Vis mer

Rekorder mange steder

Enkelte steder har det ikke vært mer vann på noe tidspunkt så lenge man har målt.

– Det kommer til å bli flere rekorder, sier Langsholt.

Hun forteller at i elven Begna i Valdres har de hatt målinger siden 1940.

– Vi har aldri målt så høye vannføringer.

Det samme gjelder nedenfor Nesbyen.

– Det kommer til å nå et nivå som vi aldri har sett før. Det kommer til å gjelde flere stasjoner. Fordi det er en ekstrem og spesiell hendelse, blir det nok mange rekorder, sier Langsholt.

Den ekstreme situasjonen har gjort det vanskelig for NVE og vassdragsregulantene å lage presise prognoser.

Når NVE jobber med å forutse konsekvensene av nedbør og snøsmelting, henter de erfaring fra tidligere flomhendelser.

Ekstremværet Hans er imidlertid så uvanlig at denne arbeidsmetoden ikke fungerer.

Fakta Drammensvassdraget Drammensvassdraget er det tredje største vassdraget i Norge med et nedbørsfelt på 17 000 kvadratkilometer. Den sentrale elven i vassdraget er Drammenselva, som strekker seg fra Tyrifjorden og utløper i Drammen. Den består av flere delvassdrag. Hallingdalsvassdraget, Begnavassdraget, Randsfjordvassdraget er de største. Vassdraget inkluderer de store innsjøene Ransfjorden, Eikeren, Krøderen og Sperillen. Vis mer

Nesbyen er et av tettstedene som har blitt spesielt hardt rammet av flommen. Vis mer

Dråpene som får begeret til å renne over

Onsdag er det meldt betydelig mindre nedbørsmengder enn mandag og tirsdag. Likevel kan regnet som faller få konsekvenser.

– Nå er alt veldig vått. Alle magasiner og myrer er fylt opp. Det er ingen buffer. Alt går ut i elven, sier Langsholt.

På torsdag og fredag er det for det meste meldt opphold og finvær på Østlandet. Men i helgen kan det komme nedbør flere steder.

– Vi vil helst ikke ha noe mer regn nå. Nå er det en fordel om det får tørket i noen dager. Det tar tid å få drenert vannmassene, sier Langsholt.

Selv om det ikke ligger an til kraftig nedbør utover i uken, er flomvarsleren bekymret for de ustabile luftmassene.

– Vi har sett veldig mange kraftige byger i sommer. Da kan det komme skader lokalt med elver som renner over og ras. Det er jo veldig vått, så lokale byger kan også skape mye skade.