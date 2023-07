Han har benmargskreft og deltar i sin femte legemiddelstudie. – Uten studiene ville jeg ikke vært i live i dag.

STOKKE (Aftenposten): Noen kreftpasienter forlenger livet med flere år ved å delta i legemiddelstudier. Men det kommer an på hvilket sykehus man tilhører og hvilken type kreft man har.

De siste seks årene har kreftpasient Espen Gjennestad vært med på å prøve ut legemidler i fem studier på rad.

06.07.2023 10:01

Snekker Espen Gjennestad klatrer opp i stillaset med et hvitmalt bord i hånden. Han legger siste hånd på verket: et bryggerhus. Det har han for det meste bygget helt alene. Nå er det snart ferdig.

Ingen kan se på 57-åringen at han har hatt benmargskreft benmargskreftBenmargskreft (myelomatose) kjennetegnes av ukontrollert vekst av plasmacellene i benmargen. I 2021 fikk 521 nye pasienter diagnosen. i 12 år.