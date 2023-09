En person siktet for drap i Kristiansand

En person er siktet for drap etter at to personer ble funnet døde i Kristiansand onsdag. Personen er ikke pågrepet og er etterlyst internasjonalt.

En kvinne og en åtte år gammel jente ble funnet drept i en bolig i Kristiansand i går.

Publisert: 28.09.2023 09:53 | Oppdatert: 28.09.2023 10:05

Torsdag formiddag melder politiet i Agder at en person er siktet for drap etter at to personer ble funnet døde på en adresse i Vågsbygd i Kristiansand onsdag. Dødsfallene etterforskes som dobbeltdrap.

Politiet mistenker at siktede kan være i utladet. Personen er nå etterlyst internasjonalt.

Det var en kvinne og en åtte år gammel jente som ble funnet døde i boligen.

De avdøde er ennå ikke offisielt identifisert, men etterforskningen så langt tilsier at det er en mor og hennes datter på åtte år som er drept.

Politiet etterforsker fortsatt saken bredt.

– Politiet jobber fortsatt ut ifra flere hypoteser. For politiet er det nå viktig å formidle at en siktelse i en straffesak ikke betyr at vedkommende er gjerningsperson. Vi holder fortsatt alle muligheter åpne og vi utelukker ikke at det kan være andre eller flere gjerningspersoner, sier politiinspektør Cecilie Pedersen torsdag formiddag.

Ny pressekonferanse torsdag

Politiets kriminalteknikere har jobbet på åstedet gjennom kvelden og natten, og vil fortsette dette arbeidet de neste dagene. Det er også gjort flere undersøkelser gjennom kvelden og natten etter tips fra publikum.

Politiinspektør Cecilie Pedersen på en pressekonferanse onsdag.

– Politiet etterforsker nå saken med store ressurser. Vi er nå opptatt av å så fort som mulig finne ut hva som har skjedd og hvorfor dette har skjedd. Vi har lav terskel for å undersøke tips. Det vil derfor fortsatt være synlig aktivitet fra politiet knyttet til denne saken, sier Pedersen.

Politiet skal ha en pressekonferanse om saken klokken 10.30.

Et vitne som meldte fra

Det var rundt 13.20 onsdag at politiet mottok melding om en alvorlig voldshendelse i bydelen Vågsbygd sør i Kristiansand.

– Innringeren var en som skulle besøke noen på adressen, sa politiinspektør Pedersen på pressekonferansen onsdag.

Politiet forsto umiddelbart at det var en alvorlig hendelse og rykket ut med flere patruljer.

Da de kom frem, fant de to livløse personer. De ble konstatert døde. Det er for tidlig å fastslå dødsårsaken. Politiet ønsker ikke å gå ut med hva slags skader de er påført.

Da politiet klarerte boligen, var det bare de to der.