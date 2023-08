Her stiger vannet mer enn under Hans – småbarnsmoren har fiskestim i første etasje.

HOKKSUND (Aftenposten): Vannet stiger og husene oversvømmes. Tirsdag formiddag er flomtoppen ennå ikke nådd.

Drammenselva stiger stadig tirsdag formiddag. Nå frykter familien Gulhaugen at vannet kommer inn i stuen hvor tingene deres står. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 11:53

– Det er ikke stakkars oss egentlig. Vi tar dette med fatning. Jeg har ventet på at det skulle flomme over her i 38 år, og nå skjedde det, sier Jeanette Koch Gulhaugen.

Det er bare noen uker siden Aftenposten møtte henne sist. Under ekstremværet Hans flommet vannet inn i de laveste nivåene i huset til henne og mannen ved elvebredden i Hokksund.

Tirsdag formiddag står vannet enda høyere enn sist.

Rivejobben etter siste flomtopp var ferdig. Tørkejobben er nå utsatt på ubestemt tid.

For det kan bli verre. Utover tirsdagen er det store spørsmålet om elven, som ligger så nær havet at den stiger og synker i takt med tidevannet, vil vokse såpass at også stuen vil bli oversvømt. Der står det meste av tingene deres nå. I de laveste nivåene av huset er det godt over en meter vann.

En fiskestim svømmer mellom gulvbjelkene.

Seksbarnsmoren har ikke bodd hjemme siden natt til 10. august.

– Vi har leid et litt mindre hus ikke så langt unna, så det går bra med barna med tanke på skolen. Vi har flyttet tingene inn i øverste nivået i førsteetasje og håper vannet ikke stiger mer nå, sier Gulhaugen.

Utenfor flyter det av ting de kastet ut etter Hans. Vannstanden i badebassenget i hagen er lavere enn elven rundt.

De ødelagte tingene etter Hans flyter nå utenfor huset. Vis mer

Fortsatt usikkert

Etter helgens styrtregn har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opprettholdt rødt flomvarsel for Randsfjorden og Tyrifjorden.

I Drammenselva ventes vannstanden å øke det neste døgnet. Ved Mjøndalen er vannstanden på høyt oransje nivå.

– De områdene hvor det er størst vannføring nå er i Drammensvassdraget, spesielt i nedre del, forteller flomvarsler i NVE Erik Holmqvist.

Vannstanden i boligfeltet i Hokksund stiger fortsatt tirsdag formiddag. Vis mer

I Tyrifjorden og Randsfjorden vil flomtoppen snart nås, meldte NVE tirsdag morgen. Her vil vannstanden være opp mot den man opplevde under ekstremværet Hans.

– Mens nederst i Drammensvassdraget er det noe høyere vannstand og vannføring enn under Hans.

Hvor mye vannstanden vil stige det neste døgnet, er fortsatt usikkert.

30 cm under flomvernet

Klokken 11 tirsdag formiddag viste målinger ved Mjøndalen bro at vannstanden var 3,2 meter. Under Hans var vannstanden 3,18 meter på det høyeste, ifølge Drammen kommune.

Det er satt opp et flomvern langs Drammenselva, dimensjonert til å håndtere et flomnivå på 3,5 meter over vannstanden i fjorden.

«Det betyr i verste fall at flomvernet ikke er tilstrekkelig for å hindre at vannet flyter inn i boligområder», skriver Drammen kommune på sin nettside søndag.

Det er store trafikale problemer og kø i området. Både E134 og fylkesvei 283 ved Nedre Eiker bro er stengt.

I en pressemelding fra Drammen kommune tirsdag formiddag oppfordres folk til å ikke kjøre bil. Dette for at kommunens tjenestebiler og utrykningskjøretøy kommer frem.

Over 1700 skademeldinger

Tirsdag hadde det kommet inn over 1700 skademeldinger til forsikringsselskapene If, Gjensidige og Tryg som følge av styrtregnet og flommen de siste dagene, melder NTB.

Mange er blitt skremt av ekstremværets herjinger. Syv av ti mener risikoen for naturskader vil påvirke valg av bosted i fremtiden. Det viser en undersøkelse fra forsikringsselskapet Gjensidige.

Etter uværet Hans og flere runder med kraftig nedbør, ser det roligere ut i dagene fremover.

Med breddfulle innsjøer og gjennomvåt bakke vil det ta tid før man kommer tilbake til en normalsituasjon, forteller Holmqvist.

– Får vi 14 dager med pent vær, så begynner det å hjelpe. Da kan bakken absorbere litt.

Strandlinje for evig

Gulhaugen står på plattingen som for øyeblikket flukter med Drammenselva. Vannet skvulper opp mellom bordene når vi går på terrassen.

– Nå har vi verdens største evighetsbasseng, sier hun.

Vanligvis er det rundt 50 meter ned til elvebredden hvor de seks guttene deres bader om sommeren. Hun har babyen Lenni på armen, rommet hans ble i løpet av natten omgjort til et plaskebasseng.

– Nå har vi verdens største evighetsbasseng, sier Gulhaugen Vis mer

– Det tok 38 år før jeg opplevde dette, for deg tok det bare fire måneder, sier hun, men dette kommer du nok heldigvis aldri til å huske, sier Gulhaugen til sønnen Lenni på fire måneder.