Fikk tilbud om å eie egen bil: Må ta regningen hvis ansatte i kommunen skader den.

Utviklingshemmede Steffen Roald Aagnes er blitt tilbudt ny bil av Nav. Kommunens ansatte skal sitte bak rattet. Men skader de bilen, må 35-åringen ta regningen.

Steffen Roald Aagnes har fått tilbud om egen bil av Nav, men det har foreldrene takket nei til. – Det kan bli en dyr løsning for ham, sier Tormod og Sidsel R. Aagnes.

13 minutter siden

– Det er flott at Nav har bevilget penger til en ny bil til Steffen, men konsekvensene kunne ha blitt dyre for ham, sier faren Tormod Aagnes.

35-åringen bor i egen tilrettelagt bolig i Giske kommune utenfor Ålesund, men har alltid tilsyn og hjelp fra to personer. Kommunen skal også bidra til at han får et dagaktivitetstilbud.