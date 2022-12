Brannvesenet er ofte først på stedet og redder liv. Det risikerer de å betale dyrt for.

Arild Fulsås (f.v.), Jørn Hjalland og Tommy B. Kverndalen ved Veggli brannstasjon er klar på hva de kommer til å gjøre hvis ikke noe gjøres: De trekker seg på dagen.

ROLLAG (Aftenposten): Brannfolk som utfører akutthjelp, risikerer å måtte betale erstatning ved behandlingsfeil. Nå frykter de svekket beredskap og «USA-tilstander».

6. des. 2022 11:57 Sist oppdatert nå nettopp

Det er ikke tilfeldig at vi er i Numedal. Her er forholdene små og avstandene store. 6500 innbyggere er spredt utover dalen. Altså litt som det er over hele langstrakte Norge. Skulle det skje en ulykke her, er ofte brannvesenet først på stedet.

Derfor utdannes brannkonstabler i lokale brannvesen til såkalte akutthjelpere over hele landet. Det er Stiftelsen Norsk Luftambulanse som står bak utdannelsen.

På den måten kan brannfolkene rykke ut og bistå med førstehjelp før ambulanse eller annet helsepersonell ankommer. Det betyr også at brannfolk som har dette kurset, kan bli kalt ut til rene helseoppdrag.

Et eksempel: Brannfolkene kan bli kalt ut til en hjertestans dersom ambulansen er et stykke unna.

Det er bare ett problem: Brannkonstablene som frivillig melder seg til å bli slike akutthjelpere, kan risikere å bli erstatningspliktige hvis det skulle skje en behandlingsfeil under akuttoppdraget.

Dette gjør at den frivillige ordningen står i fare for å rase sammen, mener brannsjefen i Rollag kommune i Numedal.