Trude Espås-drapet: Forfatter sier hun fant feil i etterforskningen

Politiet som etterforsket drapet på Trude Espås i 1996, kan ha tatt feil om når 20-åringen ble drept, mener forfatter Linda Klakken.

Forfatter Linda Klakken har skrevet boka «Jakten. På sporet av mannen som drepte Trude Espås» der hun skriver at feil i politiets tidslinje kan ha påvirket etterforskningen av det uløste drapet fra 1996.

NTB-Peter Tálos

12. okt. 2022 19:05 Sist oppdatert nå nettopp

I boka «Jakten på sporet av mannen som drepte Trude Espås», som lanseres torsdag, beskriver hun timevis med bildesøk og kartlegging av hvem som kunne hatt motiv og anledning til å begå drapet. Ingen er siktet eller pågrepet for drapet på Trude Espås.

– Ett av de viktigste sporene er at det i boka lanseres en ny gjerningsmannskandidat, som jeg kaller «Buksemannen». Det baserer jeg på at politiet, ifølge to uavhengige kilder på Meteorologisk institutt, kan ha beregnet feil der de tidfester når det siste bildet av Trude ble tatt, sier Klakken til NTB.

– Ifølge Meteorologisk institutt har politiet tatt feil med åtte minutter, noe som kan utgjøre en stor forskjell for tidslinjen i en så alvorlig straffesak. Det er jo et hav av tid, sier Klakken.

Politiet i Møre og Romsdal opplyser at den informasjonen de har fått fra boka ikke tilfører saken noe vesentlig nytt.

Forsøkt å snu hver stein

Etter fem år og tusenvis av timer med nettsøk, eposter, og flere reiser til Geiranger, har Klakken oppsummert etterforskningen av den 26 år gamle drapssaken. Nærmest som en besettelse har den 43 år gamle forfatteren og journalisten forsøkt å snu hver stein i den uløste saken.

Av juridiske hensyn, og for ikke å henge ut noen, har Klakken brukt navn og figurer fra barnebøkene om «Hvor er Willy» på mange steder og personer i boka.

Ifølge politiets tidslinje ble Trude Espås sist fotografert klokka 17.20 om ettermiddagen den 8. august 1996. Politiet beregnet senere at hun forsvant 17.26. I etterforskningen ble det etter vitneforklaringer lagt til grunn at en mann med blå- og hvitstripete T-skjorte og shorts kunne stå bak drapet, og en fantomtegning av vedkommende ble sendt ut.

Men bildene som politiet selv tok for å se på sol og skygger for å rekonstruere tidspunktene, ble tatt 4. mai 1997. Fordi de ikke sammenlignet sol- og skyggeforholdene på årsdagen for drapet året etter, 8. august 1997, ble hele tidslinjen feil med åtte minutter.

Ifølge Klakken kan det bety at tre andre vitner, som opplyste at de så Trude Espås sammen med en yngre buksekledt mann nærmere forsvinningstidspunktet, må gis større vekt.

Bildet av Trude Espås som politiet offentliggjorde 11. august 1996, før hun ble funnet gjemt og drept i en steinrøys i Geiranger.

– Uavhengig av hverandre ser tre ulike vitner en mann sammen med Trude både på riksveien og oppe i skogen, som har en helt annen kroppsbygning, bekledning og hårfarge enn mannen på fantomtegningen. Så jeg lanserer vel egentlig en teori om at dette dreier seg om to forskjellige menn som oppholder seg rundt utsiktssteinen før Trude forsvinner, sier Klakken.

– Buksemannen må være en helt annen mann enn han med blå- og hvitstripete t-skjorte og shorts som politiet har lett etter i alle disse årene, sier hun.

Linda Klakken var 16 år og bodde i Ålesund da Trude Espås ble funnet drept i Geiranger den 19. august 1996. Hun husker hvordan mødre i hele landsdelen holdt døtrene innendørs i frykt for at en drapsmann skulle være på ferde.

At hun gikk løs på den uløste saken etter 20 år, skyldes imidlertid andre forhold. Som rehabilitert gambler ble hun trigget av at politiet i en spesialsending av Åsted Norge på TV 2 la fram tre hint fra etterforskningen.

Fakta Fakta om Trude Espås-saken 8. august 1996 forsvant 20 år gamle Trude Espås i Geiranger. Espås var fra Orkanger og hadde sommerjobb på Union Hotell. Hun hadde vært i Geiranger en knapp uke da hun forsvant. 11 dager senere ble hun funnet voldtatt og drept. Liket var gjemt under noen steiner nær Geiranger sentrum, 100–150 meter fra stedet hvor hun sist ble observert i live. 98 prosent av alle som var i Geiranger drapsdagen var turister, de fleste utlendinger. Etterforskningen av drapet har vært en av de mest omfattende i norgeshistorien. Politiet registrerte 5.000 personer som var i Geiranger drapsdagen. Saken har vært etterforsket i 37 land. Etter over 3.000 avhør, nesten 2.000 tips og over 4.300 rundspørringer har det ikke kommet noe gjennombrudd i saken. I etterforskningsmaterialet ligger det 14.400 bilder og 300 videoer som er samlet inn i forbindelse med etterforskningen. Sannsynligheten er stor for at politiet har gjerningspersonens navn i informasjonen som foreligger. 4. august 2016 ba politiet om at Kripos' cold case-enhet ser på materialet på nytt. Drapssaker i Norge blir aldri foreldet og drapet er fremdeles under etterforskning ved Sunnmøre politidistrikt. Vis mer

En annen mann

– Jeg ønsket å bruke bakgrunnen min som spilleavhengig til noe samfunnsnyttig, som kan være til hjelp for andre, i dette tilfellet Trude Espås og hennes pårørende. I jakten på en mulig drapsmann har jeg prøvd å bruke enkle matematiske metoder for å sannsynliggjøre et hendelsesforløp og sirkle inn mulige kandidater som gjerningsmenn, sier Klakken.

Under researchen opparbeidet forfatteren et tett forhold til tidligere Kripos-etterforsker og nå fast medlem i nettopp Åsted Norge, Asbjørn Hansen. Saken om Trude Espås den eneste Hansen aldri fikk oppklart før han gikk av med pensjon i 2012.

Flere av samtalene mellom Linda Klakken og Asbjørn Hansen er gjengitt i boka, og under hennes arbeid med drapssaken har han sendt en rapport til Møre og Romsdal politidistrikt der han foreslår nye etterforskningsskritt i saken.

Fantomtegningen av den mulige drapsmannen, som Kripos offentliggjorde i begynnelsen av september 1997, et år etter drapet på Trude Espås i Geiranger. I boka «Jakten – På sporet av mannen som drepte Trude Espås» lanserer forfatter Linda Klakken en alternativ gjerningsmann i den 26 år gamle drapssaken. FOTO: KRIPOS/NTB

Møre og Romsdal politidistrikt har fremdeles to etterforskere som jobber med Espås-drapet. Politiinspektør Yngve Skovly er kjent med Klakkens arbeid og med rapporten som Asbjørn Hansen har utarbeidet og sendt politidistriktet.

– Vi er blitt gjort kjent med noe av innholdet i boka, men etter det vi er kjent med, tilfører dette ikke etterforskningen noe vesentlig nytt, sier Skovly til NTB.

Skovly regner likevel med at utgivelsen vil resultere i nye tips. Det er vanlig i kjølvannet av ny pressedekning av gamle uoppklarte straffesaker.

– Er det er én sak vi ønsker oppklart, så er det denne, sier han.

For tiden blir alt biologisk materiale i saken gjennomgått på ny på Oslo universitetssykehus, noe som gjøres jevnlig i takt med utviklingen innen DNA-analyser.

I over fem år har forfatter Linda Klakken undersøkt omstendighetene rundt drapet på Trude Espås i Geiranger i 1996. Torsdag lanserer hun boka «Jakten. På sporet av mannen som drepte Trude Espås».

Fikk tilgang

I fjor fikk moren til Trude Espås medhold i ønsket om å få en bistandsadvokat i saken, selv om ingen straffesak er reist mot noen mistenkt.

Først da fikk Klakken se dokumentene. Advokat John Christian Elden lot henne få tilgang til hele det massive etterforskningsmaterialet på 25.000 sider, deriblant 14.400 innsamlede bilder og 300 videoer fra Geiranger.

– Vi tenker at her er det intet å tape. Politiet har fått en del innspill i forbindelse med vår gjennomgang, og mye av det omtales også i boken etter at politiet har hatt sin tid. Nå får vi håpe det også kan bidra til tips fra publikum i og med at drap aldri foreldes, sier Elden til NTB.