Anmeldt psykiater til angrep på helsemyndighetene etter tilsynssak

Den anmeldte psykiateren mener han står nærmest rettsløs i møtet med tilsynsmyndighetene og offentligheten. I et tilsvar slaktes helsemyndighetenes håndtering av varslersakene.

Psykiaterens advokat Halvard Helle er sterkt kritisk til helsemyndighetenes behandling av tilsynssakene. Bildet er hentet fra en tidligere anledning.

16.02.2023 11:58 Oppdatert 16.02.2023 12:24

«Han er rystet over at de falske anklagene nå fremmes på ny, og opplever ut fra sakens behandling at han nærmest står rettsløs i møtet med tilsynsmyndighetene og med offentligheten.»

Slik innleder advokat Halvard Helle svaret på en av de fem tilsynssakene som er åpnet mot psykiateren. To av disse er også politianmeldt.

Aftenposten har fått innsyn i tilsvarene til psykiateren. Store deler av dem er sladdet. Men det kommer tydelig frem at psykiateren er sterkt kritisk til helsemyndighetenes behandling av sakene mot ham.

I dokumentene svarer psykiateren på anklagene og bestrider en rekke av påstandene til varslerne.

Fakta Dette er varslingssakene mot psykiateren Statsforvalteren har flere pågående tilsynssaker mot en norsk psykiater. Saken startet formelt da Hilde Rød-Larsen leverte et varsel mot psykiateren til Helsetilsynet i desember. Statsforvalteren behandler nå varsler fra totalt fire personer. De har også åpnet et tilsyn som omhandler psykiaterens rekvirering av vanedannende legemidler. Sakene gjelder flere forskjellige forhold. Psykiateren anklages blant annet for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang, for grenseoverskridende adferd, utvisking av forholdet mellom pasient og behandler og mangelfull behandling og journalføring. To av disse pågående tilsynssakene er også blitt anmeldt. Vis mer

I tilsvaret retter advokat Halvard Helle flengende kritikk mot myndighetene. Han hevder blant annet dette:

Lederen i Helsetilsynet har brutt god forvaltningsskikk med uttalelser han har gitt til mediene

Statsforvalteren og Helsetilsynet har selv bidratt til å trigge flere varslingssaker

En 20 år gammel sak er gjenopptatt uten rettslig grunnlag og med mangelfull dokumentasjon

Helle er kritisk til at Statsforvalteren har gitt Aftenposten delvis innsyn i svarene.

– Det er uaktuelt for oss å drive saksbehandling i mediene. Det er straffbart i et pasient-behandler-forhold å bryte taushetsplikten. Det gjør vi ikke. Jeg er overrasket og svært kritisk til at Statsforvalteren har gitt innsyn i en saksforberedelse, sier Helle.

Gammel sak, ny behandling

Psykiateren reagerer spesielt sterkt på at Statsforvalteren har gjenopptatt en 20 år gammel sak. Den omhandler det som ifølge varsleren var svært alvorlige handlinger i en behandlingssituasjon på tidlig 2000-tall.

Denne saken ble varslet og behandlet da. Konklusjonen fra Helsetilsynet var at psykiateren ikke hadde handlet i strid med helselovgivningen.

«Det fremstår som uforståelig og vilkårlig at saken nå tas opp igjen», skriver Helle i tilsvaret.

Helle sier det fremstår som åpenbart at saken gjenåpnes i kjølvannet av at forfatter Hilde Rød Larsen i fjor høst gikk offentlig ut med anklager mot psykiateren.

Statsforvalteren har ikke noen kommentar til media i denne fasen av saksbehandlingen. Det sier Thea Marie Lindquist Belseth. Hun er assisterende avdelingsdirektør i helseavdelingen.

– Umulig situasjon

Helle er sterkt kritisk til at Statsforvalteren besluttet å gjenåpne saken før de hentet inn all dokumentasjon i den gamle saken. Han mener også det ikke er juridisk grunnlag for å behandle saken på nytt.

«Det er ikke rettslig adgang til å omgjøre det tidligere fattede vedtaket, og tidsfristene i pasient- og brukerrettighetsloven er overskredet med god margin», skriver advokaten.

Han påpeker videre at selv om saken skulle henlegges på dette grunnlaget, setter det klienten i en umulig situasjon.

«Grunnen til dette er at den som er anklaget da risikerer at anklagene blir hengende i luften», skriver han.

Han er derfor klar på at det hviler et stort ansvar på myndighetene for å renvaske ham fra mistanken.

Advokat Mette Yvonne Larsen representerer tre kvinner som har varslet om psykiateren. Hun mener det ikke er grunn til å kritisere statsforvalteren for det Helle påpeker.

– Den omvarslede psykiateren er ikke rettsløs. Han har kompetent advokatbistand og er gitt gode frister, og utsatte frister, for å uttale seg, sier hun til Aftenposten.

Hun sier at kvinnene som har varslet opplever angrepene på både dem og statsforvalteren som belastende og usaklig.

Mette Yvonne Larsen Larsen representerer flere av kvinnene. To av dem har anmeldt psykiateren.

«Har fungert som en trigger»

Helle mener også at direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet brøt god forvaltningsskikk da han uttalte dette til VG i desember:

«– (...) Det vi vet av erfaring fra andre saker, er at når sånne saker blir kjent i media, så kan andre som har vært i kontakt med samme helsepersonell ta kontakt med oss, sier han, og fortsetter:

– Når noen begynner å stå frem, så vet vi at hvis noen har opplevd lignende, så kan det hende at de tar kontakt med tilsynsmyndighetene, fortsatte han.»

Helle mener dette insinuerer at «det er noe mer» knyttet til psykiateren.

I svarene fremkommer det også at Andresen hadde direkte kontakt med minst to av kvinnene før de leverte inn sine varsler.

«Den øverste lederen har deretter på egen hånd samhandlet direkte med en klager som allerede har fått sin sak endelig avgjort, og fungert som en trigger for å reaktivere saken uten at det rettslig eller faktisk er grunnlag for dette», skriver han.

Aftenposten har bedt Andresen kommentere de konkrete påstandene og det som kommer frem i tilsvaret fra Helle.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i denne fremstillingen, sier Andresen til Aftenposten.

Han sier han kun har videreformidlet kontaktinformasjon til Statsforvalteren til de som har kontaktet ham med ønske om å fortelle sin historie til tilsynsmyndighetene. Han sier han har vært tydelig på at det er de som behandler saken.

Bekymret for smitteeffekt

Han sier videre at de generelt erfarer at enkeltpersoner som står frem med sine historier, kan få flere til å stå frem. Ut over dette vil han ikke kommentere saken nærmere.

Helle reagerer også sterkt på at Statsforvalteren i en samtale med en av de andre varslerne skal ha sagt at de hadde fått flere henvendelser «som styrker mye av det (hun, red.anm) har fortalt oss». Han mener det er «meget uheldig» at Statsforvalteren bidrar til uformell informasjonsflyt mellom vidt forskjellige saker.

«Uttalelsene gir grunn til stor uro for rettssikkerheten til (psykiateren), og bekymring for en smitteeffekt mellom ulike saker basert på uriktige faktiske forutsetninger», skriver Helle.

