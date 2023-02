Skyting på Furuset i Oslo – en person pågrepet

Det skal ha blitt avfyrt flere skudd. En person er sendt til sykehus.

En av politiets hundepatruljer i aksjon ved Ikea tirsdag kveld.

21.02.2023 20:38 Oppdatert 21.02.2023 22:11

Saken oppdateres

Politiet rykket ut med store mannskaper etter melding om skyting på parkeringsplassen ved Ikea Furuset like over klokken 20 tirsdag kveld.

Én person er fraktet til sykehus for behandling for skuddskader. Politiet kjenner personen fra før.

Kontroll på to biler

Politiet lette i kveld etter både en Mercedes og en Tesla som de mener er involvert i hendelsen.

En person i Mercedesen er nå pågrepet på Romerike. Politiet har sikret spor som knytter personen til hendelsen. Det skriver de på Twitter.

– Min oppfatning er at det er kriminelle som skyter mot andre kriminelle, sier innsatsleder Brian Skotnes til NTB.

Teslaen som sto i nærheten av hendelsen, blir tauet inn for ytterligere undersøkelser. Det skriver politiet på Twitter.

Politiet jakter nå en tredje bil. Sjåføren skal ha status som vitne.

Jakter to biler

To biler var involvert, mener politiet. Politiet lette i kveld etter både en Mercedes og en Tesla i jakt på gjerningspersoner og fornærmede.

Politiet tror at en Tesla som sto i nærheten, er involvert i saken. Denne blir derfor tauet inn for ytterligere undersøkelser. Det skriver politiet på Twitter.

Politiet tauet bort en mørk Tesla fra stedet.

Undersøker «konfliktlinjer»

– Flere enn to personer er involvert. Én er på sykehus med skader. Jeg kan ikke utelukke at flere er skadet. Vi jobber med å få avklart om flere enn én har avfyrt skudd, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til Aftenposten.

– Kan det være snakk om et gjengoppgjør?

– Det kan jeg ikke gå i detaljer på. Det er flere i Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt som har kjennskap til mange konfliktlinjer i disse distriktene. De jobber nå med å finne ut om dette er relevant i denne saken, sier Hekkelstrand.

Teknikere jobber på stedet, og det er funnet tomhylser på området.

Politiet har stilt seg opp ved utfartsårer ut av Oslo i jakten på de involverte. Politihelikopteret er også i luften.

Tomhylser på bakken.

Ukjent antall involverte

«Vi er på stedet og i kontakt med mange vitner som har ringt politiets nødtelefon. Vi er foreløpig ikke i kontakt med noen som har vært involvert i selve hendelsen», skrev politiet på Twitter klokken 20.29.

Politiet opplyser videre at de har opplysninger om at bilen som det ble skutt mot kjørte fra stedet, mens en annen bil kjørte fra stedet i ukjent retning.

«Det er ukjent hvor mange som har vært involvert i hendelsen».

En rekke skyteepisoder

I fjor høst og i vinter har det vært uvanlig mange tilfeller av skyting på åpen gate i Oslo. Flere av hendelsene kobles til kriminelle miljøer.

To menn som er koblet til MC-klubben Satudarah, ble i januar siktet for drapsforsøk etter skytingen ved Nationaltheatret natt til 15. januar. Ofrene var to medlemmer av Young Guns, en av Oslos mest kjente kriminelle gjenger.

Flere personer som politiet mener er koblet til Satudarah, ble løslatt fra varetekt i forrige uke. Det får Aftenposten opplyst fra en kilde med innblikk i konfliktene blant Oslos gjengmiljøer.