Rettssak om gruppevoldtekt fortsetter: – Hun var ikke helt min type jente

Onsdag fortsatte rettssaken mot kompisgjengen som er tiltalt for gruppevoldtekt.

24-åringen inntok tiltaleboksen etter at hans kompis på 23 år var først ute på tirsdag. Her sammen med sin forsvarer Maria Hessen Jacobsen.







10.05.2023 12:47 Oppdatert 10.05.2023 13:42

– Jeg gikk for å finne beltet og tok det rundt håndleddene hennes, sa 24-åringen.

Han fulgte sin kompis (23) og en kvinne inn på rommet etter en fest januar 2021. Det gjorde han sammen med en tredje kompis.

Samtlige er i retten denne uken, tiltalt for gjengvoldtekt i Bergen. Kvinnen skal ha blitt bundet fast og slått, ifølge påtalemyndigheten.

Totalt er fem menn i 20-årene tiltalt i saken der to kvinner og en jente skal ha blitt utsatt for seksuallovbrudd av ulike medlemmer av samme vennegjeng. Samtlige nekter skyld.

Tirsdag forklarte 23-åringen, som først traff kvinnen på Tinder, at hun frivillig ble med på gruppesex og sa «bind meg, bind meg». Dette har påtalemyndigheten valgt å se bort fra.

Dette beltet ble brukt mot kvinnen. Spørsmålet i retten er om den ble brukt med kvinnens samtykke eller om hun ble bundet fast med tvang.

– Ikke min type jente

Onsdag forklarte hans 24 år gamle kompis at kvinnen på festen var gladfull og at hun var «oppi fjeset» hans.

– Hun var ikke helt min type jente.

– Hvorfor ble du med inn, da? spurte statsadvokat Benedicte Hordnes.

– Fordi jeg følte det var stemning for det. Det var ingen avvisning, svarte han.

Også 24-åringen sier at kvinnen selv ba om å bli bundet. Da gikk han selv for å hente et belte, la han til.

24-åringen forklarte at det var god stemning på rommet, men at han ble usikker da kvinnen ikke svarte på et spørsmål om hun ville ha sex med flere. Isteden skal hun ha bøyd seg fremover for å kysse 23-åringen.

Da skal han og tredjemannen ha sett på hverandre og forlatt rommet.

– Det virket som hun sa nei, sa 24-åringen.

Statsadvokat Benedicte Hordnes fortsatte sin utspørring av de tiltalte mennene onsdag.

– Jeg er litt stresset

– Men hun skal ha vært kjempegiret, «bind meg, bind meg». Så bare fordi hun kysset [23-åringen] istedenfor å svare på spørsmålet, så betyr det at hun ikke ville ha dere der? Når det var så god stemning? spurte Hordnes.

– Vi respekterte at hun ikke svarte.

Mannen forklarte videre at han blir veldig impulsiv og kan si ting kjapt uten å tenke seg om.

– Jeg er litt stresset og synes dette er veldig ubehagelig, sa han i retten.

– Det kan ha påvirket mitt første avhør en del, la han til.

Forsvarerne Erik Johan Mjelde, John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen.

Kvinnen har på sin side forklart at de to andre mennene kom plutselig og uanmeldt, og at de nærmest handlet koordinert sammen med 23-åringen som hun egentlig var med.

23-åringen er også tiltalt for sex med en 15 år gammel jente i fellesskap med to andre venner.

Disse to andre vennene var ikke involvert i den angivelige gruppevoldtekten. I tillegg er én av disse kompisene også tiltalt for voldtekt av en tredje fornærmet.

Statsadvokat Benedicte Hordnes sammen med bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre. De har begge reagert på spredningen av personopplysninger på sosiale medier.

Spredning på internett

Saken har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier. Der har det blitt delt oppfordringer til folk om å møte opp i retten, slik at de kan følge saken. Onsdag er det to tilhørervakter på plass i gangene.

– Det har kommet nye folk i dag, sier en av vaktene til BT.

Navnene til både de tiltalte og de fornærmede skal ha blitt delt på sosiale medier. Spredningen har blitt anmeldt av to advokater, og politiet har startet etterforskning.

En mann ble også bortvist etter å ha filmet fra retten mandag. Mannen har også lagt ut en video på TikTok som har fått nær 500.000 visninger.