Follobane-entreprenørene fikk millionbonus for å bli tidlig ferdig. Og risikerte millioner i dagbøter ved forsinkelse.

Follobanen-selskapene risikerte opp mot to millioner kroner i bot for hver dag prosjektet ble forsinket. Og fikk millioner for å bli tidligere ferdig. – En belønningsordning som kan føre til at man tar snarveier eller slurver på kvalitetssikring, mener anbudsekspert.

Veidekke ble lokket med maksimalt snaut 10 millioner kroner i bonus for å bli tidligere ferdig. Aftenposten kjenner til at selskapet oppnådde maksimal bonus for siste del av prosjektet, som ble ferdig høsten 2019. Ekstrautbetalingen var på 2,8 millioner kroner.

Aftenposten avdekket torsdag at Bane Nor måtte bla opp nær en halv milliard kroner for å rekke åpningen av Follobanen.

Entreprenørene som bygget banen, risikerte også store dagbøter dersom de ikke rakk fristen.

