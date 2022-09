Europeisk forskningstopp: – Kortsiktig tenkning er svært farlig for forskningens fremtid

Selv om skillet er flytende, settes ofte om grunnleggende forskning og anvendt forskning opp mot hverandre.

Den grunnleggende forskningen er kjennetegnes ved at den pågår over tid og uten press om å løse noe umiddelbart problem her og nå. Den foregår i alle fagfelt, er ofte drevet av forskernes egen nysgjerrighet og søker å gi oss mer universell kunnskap.

Den anvendte eller innovasjonsrettede forskningen er mer rettet mot å løse konkrete problemer her og nå. Når for eksempel EU skal gi penger til forskning, deles en del av pengene inn i ulike «missions» – oppdrag – som skal gå til løsninger på for eksempel klimakrisen eller helseteknologi.

Det kanskje fremste eksempelet på at det ikke er så lett å skille de to, er koronavaksinene. mRNA-vaksinene vi kunne utvikle og benytte raskt, ble til av forskere som gjennom mange år hadde drevet grunnleggende forskning på vaksineteknologi.