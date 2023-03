Trafikken sto en periode i begge retninger ved E6 Alnabru. Et vogntog sperrer trafikken ved avkjøringen fra Alna nordover.

En buss på Grorudveien mellom Grorudseter og Grorud togstasjon har sperret veien fra rundt klokken 16.30. Klokken 17.50 skriver Oslo-politiet at bussen har fått fart igjen og at veien er åpen for normal ferdsel.