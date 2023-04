Slik blir du berørt av storstreiken

Ferger og hurtigbåter over hele landet blir innstilt. Butikkene kan gå tomme for øl. Hull i veiene blir ikke fikset fordi også asfaltarbeiderne er tatt ut i storstreiken.

Nesoddbåten MS Prinsen rammes av streikende mannskap.

17.04.2023 05:34

Mandag tas 25.000 ut i streik etter at LO og YS brøt med NHO i lønnsmeglingen. Dette er den første konflikten i et mellomoppgjør siden krigen og den første LO-streiken på 23 år. Storstreiken vil merkes på flere måter.

Avganger på flere fergesamband over hele landet blir innstilt som følge av streiken, opplyser fergeselskapet Norled.

– Det rammer ferger og hurtigbåter i Oslo, Tromsø, på Vestlandet og i Rogaland. Det blir færre avganger og lavere frekvens på avgangene, sier kommunikasjonssjef Cathrine Gjertsen i Norled til NTB.

Flere av selskapets ferger blir tatt helt ut av drift. Det betyr færre avganger, men andre ferger kan gå på samme strekningen.

– Vi prøver vi å holde tilbudet i gang så godt vi kan innenfor de rammene vi har, sier Gjertsen.

Både Ringnes og Hansa Borg blir rammet av streik og slutter med produksjon og utkjøring av drikkevarer fra mandag morgen.

Nesoddbåten rammes

I Oslo-området vil reisende med Nesoddbåten merke fergestreiken. Fra starten av streiken mandag morgen vil MS Prinsen slutte å gå. Det betyr én avgang mindre pr. time mellom 06.03 og 16.13 fra Aker brygge, og 06.30 og 16.40 fra Nesoddtangen.

I tillegg blir alle avganger på rutene B11 Nesodden–Lysaker, B20 Aker brygge–Slemmestad og B20 Aker brygge–Slemmestad innstilt.

Tomt for øl og sjokolade

Norges to største bryggerier, Ringnes og Hansa Borg rammes av streiken og stanser all produksjon fra mandag.

Det bekrefter Stina Kildedal-Johannessen i Hansa Borg overfor NTB søndag kveld.

– Dessverre må vi som en konsekvens av streiken stanse produksjonen fra morgenen mandag 17. april, sier hun.

Også Ringnes har varslet at de må stanse produksjon og utlevering på grunn av storstreiken.

Nidar stopper all produksjon av godteri på grunn av streiken. 225 av de 250 ansatte på Nidar-fabrikken i Trondheim går ut i streik mandag, skriver Adresseavisen. Det betyr at det kan gå tomt for søtsaker som Smash, Stratos, Laban og Bamsemums i tiden fremover.

– Grossistene henter fra lager. Det som står klart nå, vil de klare å hente ut, men også de som jobber på lager, tas ut i streik, sier hovedtillitsvalgt for NNN i Nidar, Stig-Gøran Nilsen i Chokoladearbeidernes Klubb.

Fabrikksjef Øystein Karlsen Rande håper streiken blir kortvarig og sier det ikke nødvendigvis vil merkes i butikkhyllene på kort sikt.

Ikea berørt

600 organiserte IKEA-medarbeidere er tatt ut i streik. Ikea Furuset og Oslo planleggings- og bestillingspunkt stenger helt. Ikea Slependen og kundesenteret vil holde åpent, men med redusert tilbud til kundene. På Ikea Slependen stenges blant annet bytte og retur.

Det opplyser Carl Aaby, administrerende direktør i Ikea Norge i en pressemelding.

Grand Hotel og Plaza

YS' oversikt over streikeuttaket viser at 70 ansatte ved Grand Hotel i Oslo og 105 ansatte på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo tas ut i streik.

Elektrikere og asfaltarbeidere er blant de 25.000 som streiker fra mandag av. Flere tusen industriarbeidere tas også ut i streik.

– Vi har tatt ut innenfor service og innenfor asfalt. Nå begynner jo asfaltsesongen, så hvis dere får noen humper i veien, er vi sannsynligvis med på å bidra til det, sier forbundsleder Anita Johansen i Norsk arbeidsmannsforening.

Elektrikere og bryggeriansatte

EL- og IT-forbundet opplyser at de tar ut i overkant av 2.500 elektrikere i 43 bedrifter i 20 kommuner.

– Det vil merkes i verftsindustrien og i bygg- og anlegg først og fremst, sier leder Geir Ove Kulseth i forbundet.