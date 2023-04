Norge utviser 15 ansatte ved Russlands ambassade: – Ikke genuine diplomater

Det de har holdt på med, er «uforenelig» med diplomatstatusen deres. Det sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Utenriksminister Anniken Huitfeldt holdt torsdag ettermiddag pressekonferanse om utvisningen av 15 ansatte ved Russlands ambassade.

15 diplomater ved Russlands ambassade erklæres uønsket i Norge. Den norske utenriksministeren kaller dem etterretningsoffiserer.

– Dette er ikke snakk om genuine diplomater, men etterretningsoffiserer som opptrer under diplomatisk dekke, sa Huitfeldt på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Deres virksomhet er en trussel mot norske interesser og er helt uforenelig med deres status som diplomater, understreket hun.

Avgjørelsen bygger på vurderinger som er tatt av de norske sikkerhetsmyndighetene. Både Politiets sikkerhetstjenesten (PST) og Etterretningstjenesten (E-tjenesten) har advart om at det russiske etterretningstrykket mot Norge har økt.

Også i april i fjor måtte tre etterretningsoffiserer forlate Norge.

Russland: – Vil svare

Russlands ambassade bekrefter at det har mottatt melding om utvisningen.

– 15 ambassadeansatte er erklært som «persona non grata», skriver ambassadesekretær Timur Chekanov i en SMS til Aftenposten.

– Reaksjonen er sterkt negativ. Dette er et nytt ekstremt uvennlig skritt, som følges opp med svartiltak, understreker han.

Russlands utenriksdepartement sier også at de vil «svare på Norges utvisning av 15 russiske diplomater», melder nyhetsbyrået Tass.

Det er foreløpig ikke kjent hvilke svar som kan komme.

Den norske ambassaden i Moskva henviser til UD for kommentar.

Russlands ambassade markerte Forsvarer av faderdagen 23. februar i år. I midten står Russlands ambassadør til Norge, Teimuraz O. Ramishvili.

Utvisningen er viktig for å begrense omfanget av russisk etterretningsvirksomhet i Norge, ifølge Huitfeldt.

– Vi vurderer at deres mulighet til å drive etterretningsaktivitet blir redusert med denne beslutningen. Men den vil ikke forsvinne, understreket utenriksministeren.

Økt aktivitet over tid

Det er ikke en konkret sak som har utløst utvisningene, etter det Aftenposten kjenner til. Grepet kommer etter at det over tid er registrert økt aktivitet fra etterretningsoffiserene PST har fulgt med på. Beslutningen er tatt på bakgrunn av PSTs vurderinger.

Dette er den største utvisningssaken i Norge noensinne.

Russland har totalt i underkant av 40 diplomater ansatt ved sin ambassade. Etter utvisningene vil det være i underkant av 25 diplomater igjen.

Huitfeldt understreker at Norge ønsker et normalt diplomatisk forhold til Russland. Likevel påpeker hun at det er begrenset kontakt mellom Norge og Russland.

– Dette gjør at Russland i mindre grad enn tidligere har enkel tilgang til informasjon om norske forhold. For å kompensere må Russland øke bruken av etterretningstjenester for å dekke sitt informasjonsbehov, sa utenriksministeren.

Dette er også noe PST understreket i sin nyeste trusselvurdering.

Trusselen fra russisk etterretning var et viktig tema da sikkerhetstjenestene i februar la frem sine trusselvurderinger. F.v.: Assisterende etterretningssjef Lars Nordrum, forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Beate Gangås og sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Sofie Nystrøm etter en pressekonferanse om trussel- og risikovurderinger i Norge.

Huitfeldt la til at Norge også vil gjøre det vanskeligere å få diplomatstatus i Norge. Målet er å hindre at personer som egentlig er etterretningsoffiserer, får komme til Norge som diplomater.

Ber folk være årvåkne

Aftenposten har vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– PST henviser foreløpig til UD i denne saken, sier kommunikasjonsrådgiver i PST, Eirik Veum til Aftenposten.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener nordmenns årvåkenhet er viktig for å hindre at Russland får tilgang til sensitiv informasjon.

Norge er ikke det eneste landet som har utvist russiske diplomatiske utsendte den siste tiden. I forrige uke meldte Politico at Danmark, Sverige, Latvia, Estland, Spania, Tyskland, Frankrike og Italia nylig har gjort det samme.

Tyskland utviste hele 40 russiske diplomater.

På spørsmål om hva folk som har vært i kontakt med de utviste ambassadeansatte burde gjøre, svarer Huitfeldt:

– Det er viktig at alle som har kontakt med representanter for russiske myndigheter, rådfører seg og er årvåkne. Men det opplever jeg at nordmenn flest her.

Utenriksministeren mener at nordmenns årvåkenhet er blant grunnene til at det er blitt vanskeligere for Russland å innhente informasjon fra Norge.

Syv ting russiske spioner er interessert i

I årets trusselvurdering skriver PST at «krigen har fundamentalt endret relasjonen mellom Russland og vestlige land, inkludert Norge».

PST mener dette påvirker trusselen fra russiske spioner i Norge.

«Russland er den største etterretningstrusselen i Norge i 2023», mener PST.

