Åtte år gammel jente død etter påkjørsel i Gjerdrum

En nærstående er siktet for overtredelse av veitrafikkloven.

Jenta ble påkjørt av en bil i skolegården til Gjerdrum barneskole onsdag kveld. Politiet rykket ut på meldingen i 20.15-tiden.

Politiadvokat i Øst Politidistrikt Mette Eriksen forteller at jenta skal ha blitt slept flere meter under bilen før den stanset. Flere personer på stedet hjalp til å heve bilen slik at hun kunne dras frem.

– Nøyaktig hva som har skjedd, er fremdeles litt uklart. Men vi har gjort krimtekniske undersøkelser på stedet, og ting tyder på at dette var en tragisk ulykke, sier hun.

Jenta ble kjørt til Ullevål sykehus, men døde av skadene. En nærstående er siktet i saken. Vedkommende har fått beslaglagt førerkortet.

– Av hensyn til familien ønsker vi ikke å si så mye om siktede. Men vedkommende er siktet for overtredelse av veitrafikkloven, sier Eriksen.

Politiet jobber nå med avhør av vitner.

– Vi har godt med ressurser på saken, avslutter Eriksen.