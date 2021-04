Politiet ble varslet om drap – brukte 70 minutter på å komme frem

I over en time måtte det lokale brannvesenet håndtere situasjonen. Da gikk en mulig drapsmann fri på den lille øya.

Politiet var mannsterke på Varaldsøy fredag formiddag. Foto: Marit Hommedal, NTB

Nå nettopp

En kvinne i 40-årene ble funnet død på Varaldsøy i Kvinnherad torsdag kveld. En mann i 40-årene ble pågrepet og siktet for drap samme kveld. Han nekter for straffskyld

Det var det lokale brannvesenet som var først på åstedet på øya med bare et par hundre innbyggere. Politiet ble varslet av AMK-sentralen klokken 20.40. Lensmannen var på plass klokken 21.50 . Ifølge pressemeldingen fikk han da raskt kontroll på siktede.

– Vi fikk melding om at det var funnet en livløs person og at det var nødvendig med politi til stede. Vi rykket da ut, sier lensmann i Kvinnherad, Sigurd Børve til Aftenposten.

Han forklarer hvorfor politiet ikke var raskere på stedet.

– Det er geografiske faktorer, som avstand og at vi måtte krysse en fjord til ei øy. Vi måtte rekvirere en beredskapsferge. Det er vilkårene vi lever under i Distrikts-Norge, sier Børve.

Han mener det ikke var mulig for politiet å komme raskere til stedet.

– Sånn når du bor på landet

Vakthavende brannsjef, Thomas Hallquist, bekrefter at de var først på stedet. Han ønsker ikke å si når brannvesenet fikk melding om hendelsen, men forteller at mannskapet var der klokken 20.05.

– Det er jo et lite øysamfunn. Vi er først på plassen når det er snakk om det meste. Det er sånn det blir når du bor ute på landet, sier brannsjefen.

Han kan ikke si om brannvesenet hadde kontakt med drapsmannen, men bekrefter at de startet hjerte- og lungeredning på stedet.

På spørsmål om hva brannvesenet gjør når de kommer til drapssaker før politiet, sier Hallquist:

– Vi får melding som «first responder» og må bare agere ut ifra det, sier han.

På spørsmål om hva lensmann Børve tenker om at det var det lokale brannvesenet som måtte håndtere en mulig drapssak i over en time, svarer han:

– Det er en del av vilkårene vi lever under. Nå har brann og redning her høyst oppegående personell. Det er en del av den akutte beredskapen. De vil alltid være en ressurs, sier Børve.

Han sitter ikke på informasjon om at den siktede utgjorde en fare for andre i det tidsrommet det tok for politiet å komme til stedet.

Politietterforskerne i aksjon. Foto: Marit Hommedal, NTB

– Ligner andre saker

Jenny Klinge er justispolitisk talsperson i Senterpartiet. Hun mener responstiden viser en svakhet i beredskapen mange steder i Distrikts-Norge.

– Denne saken ligner dessverre på saker fra andre steder i landet, der politiet kommer altfor sent frem til alvorlige hendelser. Det som dessverre skjer mange steder, er at brannvesenet må håndtere saker politiet burde taklet, sier Klinge.

Hun mener at det i mange politidistrikt har foregått en sterk indre sentralisering.

– Det fører dessverre til at områder hvor det ikke bor så mye folk taper ekstra, mener Sp-politikeren.

I dag måles beredskapstiden for hele politidistrikt. Senterpartiet mener dette bør måles på kommunenivå, så befolkningen kan vite hvor lang tid de må regne med at det tar før politiet kommer.

Klinge frykter også at dagens måte å måle på, gjør at politiet ikke trenger å prioritere det som skjer lengst ute i distriktene like sterkt for å nå målene.

Mye fjorder og fjell

Varaldsøy ligger i Hardangerfjorden og har altså bare et par hundre innbyggere.

Politiet har et krav om at responstiden til steder med under 2000 innbyggere skal være på under 30 minutter på 80 prosent av oppdragene.

– Tiden kan variere etter hvor patruljene er og hvor hendelsen skjedde. Vi er et distrikt med mye fjorder og fjell. I dette tilfellet var det på ei øy, og vi var avhengige av ferge for å komme til stedet, sier Kjetil Rekdal.

Han er leder i Felles enhet for operativ tjeneste i Vest politidistrikt. I fjor nådde de ikke målkravene om responstid i et par av kategoriene som måles.

– Vi lå litt over målkravet i noen av kategoriene. Det er noe vi kontinuerlig har fokus på.

– Er det sånn at folk i de mest grisgrendte strøkene bare må forvente at det tar mye lengre tid?

– Politiet har de ressursene vi har. Noen ganger kommer vi tidligere, andre ganger senere, sier Rekdal.

– Her måtte brannvesenet håndtere en situasjon i over en time med en mulig drapsmann som gikk fri på ei øy. Er det god beredskap?

– Politiet gjør det vi kan for å håndtere oppdragene vi er satt til enhver tid. Det er ønskelig fra vår side at mannskap som er trent for det skal håndtere de situasjonene. Så vil det selvfølgelig være situasjoner hvor brann og ambulanse kommer tidligere enn politiet, og da må den situasjonen håndteres.

Det er ingen politihelikoptre med base på Vestlandet. Lensmann Børve sier at det å ha bedre beredskap er et ønske i enhver nødetat.

– Det er mange ting jeg skulle ønsket meg i et lensmannsdistrikt ute i geografien.