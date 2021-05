Bare ett av fem barn undersøkes ved barnehusene. Fagfolk mener det burde være rutine.

Bare ett av fem barn som avhøres på barnehusene får en rettsmedisinsk undersøkelse. Det er altfor få, mener fagfolk tilknyttet de tre barnehusene i Vestland.

Et mindretall av barn som avhøres på barnehus får en rettsmedisinsk undersøkelse. – Det går ut over rettssikkerheten, mener leder av Barnehuset i Bergen, Kristin Konglevoll Fjell. Foto: Bård Bøe

Lene Skogstrøm Journalist

Bård Bøe (foto)

Når barn utsettes for vold eller overgrep, er kroppen deres åstedet for en kriminell handling. Derfor bør de fleste barn undersøkes av lege og tannlege når de kommer til Statens barnehus. Også i saker der mistanken om overgrep eller vold ikke blir bekreftet i et avhør.

Det mener en tverrfaglig gruppe med fagfolk i Kompetansenettverk Vest som jobber tett på de utsatte barna