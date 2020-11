Mannen som er siktet for knivstikkingen i Elverum, døde av hodeskader

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at mannen som er siktet for å ha knivstukket en kvinne i Elverum fredag, døde av store hodeskader.

Mannen ble kjørt til sykehus etter å ha blitt funnet med store hodeskader, men døde på vei til sykehuset. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Nå nettopp

Det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Det var ved 14.30-tiden fredag at politiet fikk melding om at en kvinne var knivstukket i Elverum. Etter et omfattende søk i et større skogsområde vest for Glomma, fant politiet den antatte gjerningspersonen.

Han hadde trolig klatret opp i et tre og falt ned på bakken. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, og personen ble fraktet til sykehus. Mannen døde på vei til sykehuset.

Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten døde mannen av store hodeskader. Den endelige obduksjonsrapporten vil først være klar om flere uker.

Mannen er 18 år og kommer fra Oslo. Han er siktet for drapsforsøk.

– Det var nødvendig å ta ut siktelsen for å gjøre nødvendige undersøkelser, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet skriver også at mye tyder på at mannen var psykisk syk og at kvinnen var et tilfeldig offer. Hun er nå utenfor livsfare og på bedringens vei.

Politiet forsøkte også å finne mannen dagen før knivstikkingen, etter at det kom flere meldinger om en psykisk ustabil person i Elverum. Det ble søkt etter mannen i flere timer, men han ble ikke funnet.